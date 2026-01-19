もう「バチッ」に悩まない！【ワークマン】1枚あると安心♡「静電気軽減トップス」

ふとした瞬間にバチッとくる静電気が気になる冬。そんな日常のプチストレスをどうにかしたいなら、静電気軽減機能が付いた【ワークマン】のトップスを取り入れてみて。シンプルなデザインで着まわし力が高いのも魅力です。ワードローブに1枚備えておくと安心かも。

きれい見え◎ すっきりとしたリブTシャツ

【ワークマン】「レディースランダムリブ長袖Tシャツ」\980（税込）

縦ラインが強調される細リブとハイネックデザインで、きれい見えが狙えるTシャツ。「不快なパチパチや、衣類が肌にまとわりつきにくい静電気軽減加工」（公式サイトより）が施されており、気になる冬のストレスをひとつ解消できるかも。すっきりとしたシルエットで重ね着もしやすく、冬コーデでの出番が多くなりそうです。バーガンディー・オフホワイト・グレージュ・ブラックの全4色展開。

寒い日の味方！ 裏起毛のあったかトップス

【ワークマン】「レディーススムースウォームプルオーバー」\980（税込）

寒さが厳しい今の時期には、裏起毛のトップスが重宝します。こちらも静電気軽減機能付き。サイドにポケット付きなのも便利。シンプルなデザインで着まわしやすく、ワイドジーンズと合わせたラフな着こなしや、細プリーツのスカートでフェミニンに寄せるのもおすすめです。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M