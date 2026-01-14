【ZARA新作】が大当たりかも！ 大人がサマ見え狙える♡「ブラウンアイテム」

今季注目のトレンドカラーとして存在感を高めているブラウン。シックでありながら温かみのある柔らかな表情を持ち、シンプルな装いに上品なムードを添えてくれるカラーです。【ZARA（ザラ）】の新作にも、ベーシックを軸にしながら今っぽさを自然に取り入れたブラウンアイテムがラインナップ。1点プラスするだけでコーデがサマになり、装い全体を洗練されたムードへ導いてくれそう。大人がサマ見えを狙えるブラウンアイテムを厳選したので、ぜひチェックしてみて。

美しいドレープが大人コーデにパッと映える

【ZARA】「ドレープ カシュクールネック トップス」\3,990（税込）

いつものコーデをアップデートしたいなら、視線が集まりやすいトップスで印象チェンジするのがおすすめ。こちらは、シンプルなデザインながらドレープの表情が美しいトップス。カシュクールがデコルテラインをきれいに見せ、自然な抜け感をプラスしてくれそうです。落ち着いたブラウンカラーが、大人っぽく上品な雰囲気を引き立ててくれるのもポイント。レギュラー丈なのでイン・アウトどちらもバランスが取りやすく、きれいめからからカジュアルまで幅広いテイストのボトムスとも合わせやすそう。