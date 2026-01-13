ダンス＆ボーカルグループＴＲＦのＤＪ ＫＯＯが１９日、横浜市役所で「横浜春節祭２０２６ オープニングセレモニー」に出席した。

今年で５回目を迎える「横浜春節祭」は横浜の冬の風物詩「横浜中華街の春節」を地域一体で祝い、地域や街・企業・行政が三位一体となって冬の観光閑散期の活性化を目指す取り組み。獅子舞系コンセプトの衣装で登場したＤＪ ＫＯＯは「横浜春節祭盛り上げにきました〜！」と呼びかけ。春節祭に合う音楽を聴かれると「そこはやっぱり『ＥＺ ＤＯ ＤＡＮＣＥ』で皆で一つになって盛り上がれれば。横浜は夜が綺麗なので、『寒い夜だから…』とか今の若い方にも聴いてもらえたら嬉しい」と持ち曲を存分にアピールした。

また、横浜はＴＲＦの始まりの地。「結成して３３年目。結成場所は横浜のＢａｙ Ｓｉｄｅ Ｃｌｕｂ。あそこから小室哲哉さんがレイヴユニットを作るっていってスタートしました」と結成当時も振り返った。

イベントの見どころも宣伝し、「映えポイントがいっぱいあるので、一人でも、お友達や家族とも、めちゃくちゃ楽しめるＤＯ ＤＡＮＣＥ！」と元気よくコメント。「ポジティブ元気パワーがたくさん詰まっているのでぜひ皆さん来てください」と客に呼びかけた。

イベントは２０日から３月３日ま開催される。