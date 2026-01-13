イタリアを代表するデザイナーのヴァレンティノ・ガラヴァーニさんが１９日に死去した。９３歳だった。

高級ファッションブランド「ヴァレンティノ」の共同創設者は同日（日本時間２０日）に同氏とジャンカルロ・ジャンメッティ財団のインスタグラムで「ヴァレンティノ・ガラヴァーニは本日、ローマの自宅にて、愛する人々に囲まれながら逝去されました」と共有された声明で発表された。９３歳だった。死因については明らかにしていない。

また告別式は２１、２２日に行われ、葬儀は２３日にいずれもローマ市内で行われるとしている。

ヴァレンティノさんは１９６０年に自身のブランドを立ち上げて以来、２０世紀後半を通じてハイファッションを形作り、ダイアナ元妃、エリザベス・テイラー、元米国大統領夫人ジャクリーン・“ジャッキー”・ケネディ・オナシスなど、王族、ファーストレディー、ハリウッドスターたちが彼のブランドを愛し、着用した。

パリの学校でファッションを学んだヴァレンティノさんは「バレンシアガ」「ギ・ラロッシュ」などで働いた後、６０年にローマにもどり自身のファッションハウスをたちあげた。象徴的な赤いドレスで知られている。

デザイナーだけではなく大ヒット映画「プラダを着た悪魔」（２００６）にカメオ出演するなど活躍。０８年１月、ファッションデザイナーとしての引退を発表していた。