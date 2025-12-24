【暴風雪警報】北海道・島牧村、寿都町、蘭越町、共和町、岩内町、泊村などに発表 20日02:27時点
気象台は、午前2時27分に、暴風雪警報を島牧村、寿都町、蘭越町、共和町、岩内町、泊村、神恵内村、積丹町に発表しました。また波浪警報を小樽市、島牧村、寿都町、蘭越町、共和町、岩内町、泊村、神恵内村、積丹町、古平町、余市町に発表しました。
【警報エリアを確認】【暴風雪警報】北海道・島牧村、寿都町、蘭越町、共和町、岩内町、泊村などに発表 20日02:27時点
後志地方では、20日朝から20日昼過ぎまで暴風雪や高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■小樽市
□波浪警報【発表】
20日朝から20日昼過ぎにかけて警戒
予想最大波高 6m
□暴風雪警報【発表】
20日朝から20日昼過ぎにかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 16m/s
□波浪警報【発表】
20日朝から20日昼過ぎにかけて警戒
予想最大波高 6m
■寿都町
□暴風雪警報【発表】
20日朝から20日昼過ぎにかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 16m/s
□波浪警報【発表】
20日朝から20日昼過ぎにかけて警戒
予想最大波高 6m
■蘭越町
□暴風雪警報【発表】
20日朝から20日昼過ぎにかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 16m/s
□波浪警報【発表】
20日朝から20日昼過ぎにかけて警戒
予想最大波高 6m
■共和町
□暴風雪警報【発表】
20日朝から20日昼過ぎにかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 16m/s
□波浪警報【発表】
20日朝から20日昼過ぎにかけて警戒
予想最大波高 6m
■岩内町
□暴風雪警報【発表】
20日朝から20日昼過ぎにかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 16m/s
□波浪警報【発表】
20日朝から20日昼過ぎにかけて警戒
予想最大波高 6m
■泊村
□暴風雪警報【発表】
20日朝から20日昼過ぎにかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 16m/s
□波浪警報【発表】
20日朝から20日昼過ぎにかけて警戒
予想最大波高 6m
■神恵内村
□暴風雪警報【発表】
20日朝から20日昼過ぎにかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 16m/s
□波浪警報【発表】
20日朝から20日昼過ぎにかけて警戒
予想最大波高 6m
■積丹町
□暴風雪警報【発表】
20日朝から20日昼過ぎにかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 16m/s
□波浪警報【発表】
20日朝から20日昼過ぎにかけて警戒
予想最大波高 6m
■古平町
□波浪警報【発表】
20日朝から20日昼過ぎにかけて警戒
予想最大波高 6m
■余市町
□波浪警報【発表】
20日朝から20日昼過ぎにかけて警戒
予想最大波高 6m