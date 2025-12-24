TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午前2時27分に、暴風雪警報を島牧村、寿都町、蘭越町、共和町、岩内町、泊村、神恵内村、積丹町に発表しました。また波浪警報を小樽市、島牧村、寿都町、蘭越町、共和町、岩内町、泊村、神恵内村、積丹町、古平町、余市町に発表しました。

後志地方では、20日朝から20日昼過ぎまで暴風雪や高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■小樽市
□波浪警報【発表】
　20日朝から20日昼過ぎにかけて警戒
　予想最大波高　6m

■島牧村
□暴風雪警報【発表】
　20日朝から20日昼過ぎにかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　16m/s

□波浪警報【発表】
　20日朝から20日昼過ぎにかけて警戒
　予想最大波高　6m

■寿都町
□暴風雪警報【発表】
　20日朝から20日昼過ぎにかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　16m/s

□波浪警報【発表】
　20日朝から20日昼過ぎにかけて警戒
　予想最大波高　6m

■蘭越町
□暴風雪警報【発表】
　20日朝から20日昼過ぎにかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　16m/s

□波浪警報【発表】
　20日朝から20日昼過ぎにかけて警戒
　予想最大波高　6m

■共和町
□暴風雪警報【発表】
　20日朝から20日昼過ぎにかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　16m/s

□波浪警報【発表】
　20日朝から20日昼過ぎにかけて警戒
　予想最大波高　6m

■岩内町
□暴風雪警報【発表】
　20日朝から20日昼過ぎにかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　16m/s

□波浪警報【発表】
　20日朝から20日昼過ぎにかけて警戒
　予想最大波高　6m

■泊村
□暴風雪警報【発表】
　20日朝から20日昼過ぎにかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　16m/s

□波浪警報【発表】
　20日朝から20日昼過ぎにかけて警戒
　予想最大波高　6m

■神恵内村
□暴風雪警報【発表】
　20日朝から20日昼過ぎにかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　16m/s

□波浪警報【発表】
　20日朝から20日昼過ぎにかけて警戒
　予想最大波高　6m

■積丹町
□暴風雪警報【発表】
　20日朝から20日昼過ぎにかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　16m/s

□波浪警報【発表】
　20日朝から20日昼過ぎにかけて警戒
　予想最大波高　6m

■古平町
□波浪警報【発表】
　20日朝から20日昼過ぎにかけて警戒
　予想最大波高　6m

■余市町
□波浪警報【発表】
　20日朝から20日昼過ぎにかけて警戒
　予想最大波高　6m