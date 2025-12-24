気象台は、午前2時27分に、暴風雪警報を島牧村、寿都町、蘭越町、共和町、岩内町、泊村、神恵内村、積丹町に発表しました。また波浪警報を小樽市、島牧村、寿都町、蘭越町、共和町、岩内町、泊村、神恵内村、積丹町、古平町、余市町に発表しました。

後志地方では、20日朝から20日昼過ぎまで暴風雪や高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■小樽市

□波浪警報【発表】

20日朝から20日昼過ぎにかけて警戒

予想最大波高 6m





■島牧村□暴風雪警報【発表】20日朝から20日昼過ぎにかけて警戒風向 西・陸上最大風速 16m/s□波浪警報【発表】20日朝から20日昼過ぎにかけて警戒予想最大波高 6m■寿都町□暴風雪警報【発表】20日朝から20日昼過ぎにかけて警戒風向 西・陸上最大風速 16m/s□波浪警報【発表】20日朝から20日昼過ぎにかけて警戒予想最大波高 6m■蘭越町□暴風雪警報【発表】20日朝から20日昼過ぎにかけて警戒風向 西・陸上最大風速 16m/s□波浪警報【発表】20日朝から20日昼過ぎにかけて警戒予想最大波高 6m■共和町□暴風雪警報【発表】20日朝から20日昼過ぎにかけて警戒風向 西・陸上最大風速 16m/s□波浪警報【発表】20日朝から20日昼過ぎにかけて警戒予想最大波高 6m■岩内町□暴風雪警報【発表】20日朝から20日昼過ぎにかけて警戒風向 西・陸上最大風速 16m/s□波浪警報【発表】20日朝から20日昼過ぎにかけて警戒予想最大波高 6m■泊村□暴風雪警報【発表】20日朝から20日昼過ぎにかけて警戒風向 西・陸上最大風速 16m/s□波浪警報【発表】20日朝から20日昼過ぎにかけて警戒予想最大波高 6m■神恵内村□暴風雪警報【発表】20日朝から20日昼過ぎにかけて警戒風向 西・陸上最大風速 16m/s□波浪警報【発表】20日朝から20日昼過ぎにかけて警戒予想最大波高 6m■積丹町□暴風雪警報【発表】20日朝から20日昼過ぎにかけて警戒風向 西・陸上最大風速 16m/s□波浪警報【発表】20日朝から20日昼過ぎにかけて警戒予想最大波高 6m■古平町□波浪警報【発表】20日朝から20日昼過ぎにかけて警戒予想最大波高 6m■余市町□波浪警報【発表】20日朝から20日昼過ぎにかけて警戒予想最大波高 6m