動画総再生12億回、超人気キッズYouTuberが“最近ママに怒られたこと”に一同仰天
先天性疾患による低身長ながら、元気いっぱいの動画を公開し注目を集めるYouTuber・りおなちゃんが、1月18日に放送されたバラエティ番組「ななにー 地下ABEMA」（ABEMA）に出演。「最近ママに怒られたことは？」との問いに対する回答に、スタジオの一同仰天した。
番組は今回、「1回見たら目が離せない！バズりキッズ大集合SP第5弾」と題し、さまざまなキッズが登場。その中の一人として、自宅で掃除しているお父さんへ「掃除したら麻雀行けると思っているなんて大間違いやで！」など、小学3年生とは思えない鋭いコメントが人気を博し、動画総再生回数は驚異の12億回を誇る、超人気キッズのりおなちゃんも出演した。
りおなちゃんの素顔に迫るべく、キャイ〜ン・天野ひろゆきが「ママに怒られたりしない？」と聞くと、りおなちゃんは「最近怒られました。算数の宿題がどうしてもわからなくて、ChatGPTに聞いたらそれがバレた」と最先端のカンニング方法を語り、スタジオは大爆笑。
そんな大人びたりおなちゃんに稲垣吾郎が「将来の夢は？」と聞くと、「バリキャリ女社長」との答え、これにはスタジオも「バリキャリ女社長！？」とビックリ。りおなちゃんは「人の役に立てる、人を笑顔にできる会社の社長になりたい」と力強く語ると、香取慎吾は「もう社長みたいだよ」と感心した様子でコメントした。
続いて香取は、りおなちゃんのお母さんに「なんでりおなちゃんはこんな（キャラクター）なの？」と聞くと、お母さんは「分からないです…幼稚園に入園したときにはもうこんな感じで…」といい、YouTubeをはじめたきっかけについて「娘が先天性疾患を持っていて、こういう子がいるっていうことを知ってほしくて始めたんですけど、発信するうちに『この子のおしゃべりが面白い』と話題になった」という。
キャイ〜ン・ウド鈴木が「（おしゃべりは）どこかで勉強しているんですか？」と聞くと、りおなちゃんは「ママとパパの会話を盗み聞きして…」と言い、EXIT・兼近大樹は「ママもバリキャリ女社長になりたかったの！？」「『なんや、麻雀行く気か！』って言ってるってことですよね？」とツッコミ。お母さんは「そんな言い方じゃないですけど…（笑）」とタジタジの様子でコメントした。
そんなりおなちゃんは韓国アイドルやK-POPが大好きで、今後は韓国語をマスターしたいそう。さらに、日本人史上最年少でハングル語検定3級に合格したことを明かし、スタジオからは「すごい！」と拍手が送られた。
