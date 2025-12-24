日経225先物：20日2時＝130円安、5万3530円
20日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比130円安の5万3530円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万3583.57円に対しては53.57円安。出来高は5931枚となっている。
TOPIX先物期近は3648ポイントと前日比11.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は8.4ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53530 -130 5931
日経225mini 53535 -125 109578
TOPIX先物 3648 -11.5 7782
JPX日経400先物 32835 -90 519
グロース指数先物 733 -2 623
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3648ポイントと前日比11.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は8.4ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53530 -130 5931
日経225mini 53535 -125 109578
TOPIX先物 3648 -11.5 7782
JPX日経400先物 32835 -90 519
グロース指数先物 733 -2 623
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース