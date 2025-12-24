　20日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比130円安の5万3530円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万3583.57円に対しては53.57円安。出来高は5931枚となっている。

　TOPIX先物期近は3648ポイントと前日比11.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は8.4ポイント安で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 53530　　　　　-130　　　　5931
日経225mini 　　　　　　 53535　　　　　-125　　　109578
TOPIX先物 　　　　　　　　3648　　　　 -11.5　　　　7782
JPX日経400先物　　　　　 32835　　　　　 -90　　　　 519
グロース指数先物　　　　　 733　　　　　　-2　　　　 623
東証REIT指数先物　　売買不成立

