峯岸みなみ悩む「“空回りおばさん”みたいに、イタい感じになってないか…」
タレントの峯岸みなみ（33歳）が、1月18日に放送されたバラエティ番組「チャンスの時間」（ABEMA）に出演。「“空回りおばさん”になってないか…」「芸能界に立ち向かうのが怖い」と、子育てと仕事のバランスに対する迷いを告白した。
峯岸はこの日、喫煙所でゲストに相談を持ちかけられた千鳥・大悟が、どんなアドバイスをして、その間に何本のタバコを吸うのかを検証する企画「大悟の人間性検証ドッキリ！」に出演。子育てと仕事のバランスに悩む本音を打ち明けた。
現在、愛知県で子育てをしている峯岸は「お仕事ちょっと離れたり、前のペースではできなくなってて」と切り出すと、「久しぶりにお仕事させてもらうと、自分が一番仕事してた時と雰囲気が違うなって」と、収録現場などで“違和感”を覚えることがあると告白。「今はもっと素の状態で楽しくやる方がいいのかなって思うんですけど、ただ楽しくて幸せな自分に需要があるのかな？って…」と不安を語り、「つい自虐したり、頑張りすぎちゃって『今に合ってないな』って。若い子たちからすると“空回りおばさん”みたいに、イタい感じになってないか怖くて…」と迷いを明かした。
これに対して、大悟は「レベルの高い話やな」と耳を傾け、「結局、その“ズレ”が面白いというか。ズレてる奴を見たいからな」「さっき自分で言った“空回りおばさん”なんかめちゃくちゃブレイクしそうなタイトルやん」と語りかける。
また、「AKB48に揉まれて、自信がないっていうのがすごくあって…。自信って後からつきますか？」と漏らした峯岸に、大悟は「みんなないと思うよ。自信あるフリしてるだけ」と回答。峯岸は「子育てとタレントのバランスが難しくて。仕事を頑張りたいけど、今は子どもも小さいしって。家庭を頑張らない理由にしちゃってる。どっちも頑張ってる人はたくさんいるのに」と罪悪感を吐露し、「上を目指してダメだった時が怖い。本当はもう1回売れたい、活躍したい気持ちがあるけど、芸能界に立ち向かうのが怖くて…」と続けた。
そんな峯岸に、大悟は「言い訳してる奴は頑張ってると思うよ。頑張ってない奴は言い訳もしない」と寄り添い、「言い訳してるってことは、納得できてないことがあるってことやろ。一生懸命頑張ってるけど上手くいってないって、もがいている証拠」「やりながら笑えてて、楽しめてる間はやるべき」とアドバイス。「自分が楽しい分だけやって、子どもといたい時は一緒におってやって。“私、最高かも”って、“AKB48で一番勝っちゃった”と思えばいい」と心のもちようを説いた。
最後に「悩めるって贅沢やと思うよ」とした大悟は、「どっちも真剣にやろうとしてるのはすごいなぁと思う。だから大丈夫じゃない？」と背中を押した。
