吉岡里帆、関西育ちなので「アメちゃんを常にカバンの中に入れる」
女優の吉岡里帆（33歳）が、1月18日に放送されたラジオ番組「UR LIFESTYLE COLLEGE」（J-WAVE）に出演。関西育ちなので「アメちゃんを常にカバンの中に入れる」と語った。
普段のど飴を持ち歩いているというリスナーから、吉岡里帆に対し、何か持ち歩いているものがあるか質問が寄せられると、吉岡は「私もやっぱ関西育ちなんでね、アメちゃんを常にカバンの中に入れる、というのはありますけども」と回答。
吉岡は、おしゃれなちっちゃいカバンを持ちたいのにモノが多くなってしまうタイプで、「どのサイズのカバンを買っても、どんどんそのカバンよりちょっと多めの荷物になっていく、というのに悩んで」いるそうで、「答えとしては、私のカバンには何でも入ってます。いざという時のためグッズというのが入りすぎていて。絶対いらないなと思うんですけど、カバンを減らしたくてそういうものを抜くと、絶対その日必要になっちゃうんですよ。この現象に私は名前をつけたい」と語った。
普段のど飴を持ち歩いているというリスナーから、吉岡里帆に対し、何か持ち歩いているものがあるか質問が寄せられると、吉岡は「私もやっぱ関西育ちなんでね、アメちゃんを常にカバンの中に入れる、というのはありますけども」と回答。