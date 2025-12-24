アメリカのトランプ大統領が去年のノーベル平和賞を受賞できなかったことに関連し、「もう純粋に平和を考える義務を感じない」と表明したと報道されました。

複数のアメリカメディアによりますと、トランプ大統領はノーベル委員会の拠点があるノルウェーのストーレ首相にメッセージを送りました。

その中では「あなたの国が8つの戦争を止めた私にノーベル平和賞を授与しなかった以上、私はもう純粋に平和を考える義務を感じない」と表明。「平和は最優先事項だが、同時にアメリカにとって何が有益で適切かを考える」と伝えました。

さらに、デンマーク自治領のグリーンランドをめぐり、「そもそもなぜデンマークが所有権を持つのか？何百年か前に船が上陸しただけだ」と主張したうえで、「アメリカがグリーンランドを完全に掌握しなければ、世界の安全は保障されない」と、持論を展開しました。

このメッセージはトランプ政権側から複数のヨーロッパの国の駐アメリカ大使にも転送されたということで、グリーンランドをめぐるトランプ政権とヨーロッパ各国の溝が深まっています。