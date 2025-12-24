のん「今の所ね、今年の最大のトピックじゃないでしょうか」2026年、嬉しかったこと
女優・のん（32歳）が、1月18日に放送されたラジオ番組「TOPPAN INNOVATION WORLD ERA」（J-WAVE）に出演。先日、女優・三浦透子に初めて会えて「めでたい！うれしい！今の所ね、今年の最大のトピックじゃないでしょうか、透子さんに会えたこと」と語った。
のんが、年末年始は親を東京に呼んで、妹と自宅を掃除していたり、母が作ってくれた鰤の照り焼きや筑前煮、煮込みハンバーグを食べて過ごしたり、家族全員で初売りに出かけたと話す。
さらに、のんは1月12日に放送されたラジオ番組「京都芸術大学 presents WHAT'S ART」（J-WAVE）で三浦透子と会ったと話し、「もともと、私がお世話になっているヘアメイクさんが透子さんとお友だち」で、のんも三浦の演技が大好きだったため「いつか会えないかな、いつか一緒に演技できないかな、私の監督する作品に出てもらえたらいいな」と思っていた中で、「初めて、やっと、お会いできました。めでたい！うれしい！」と振り返り、「今の所ね、今年の最大のトピックじゃないでしょうか、透子さんに会えたこと。いやあ、うれしかったな」と語った。
