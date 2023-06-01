Ãæ¹ñ²ÏÆî¾Ê¤Ç¡ÖÄã¶õ·ÐºÑ¡×À®Ä¹²ÃÂ®¡¡27Ç¯¤Ë500²¯¸µ»º¶È¤Ø
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒÅ¢½£1·î19Æü¡ÛÃæ¹ñ²ÏÆî¾Ê¤Ç¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤ä¾®·¿¹Ò¶õµ¡¤Ê¤ÉÄã¶õ°è¤ò³èÍÑ¤·¤¿·ÐºÑ³èÆ°¡ÖÄã¶õ·ÐºÑ¡×¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£2027Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë»º¶Èµ¬ÌÏ¤ò500²¯¸µ¡Ê1¸µ¡áÌó23±ß¡Ë¤Ë³ÈÂç¤¹¤ëÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¡¢Å¢½£»Ô¤ä°ÂÍÛ»Ô¤Ê¤É¤Ç¥É¥í¡¼¥ó¤Î±þÍÑ¤ò»Ù¤¨¤ë¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¤òµÞ¤°¡£
¡¡¥»¥ó¥·¥ó¥°µ¡Ç½¤òÅý¹ç¤·¤¿¹âÄÌ¿®µ¬³Ê¡Ö5G-A¡Ê5G¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥È¡Ë¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿Èô¹Ô´ÉÍý¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ë¤è¤ê¡¢ÅÔ»ÔÆâ¤ÎµßµÞÍÑ·ìÞù¡Ê¤±¤Ã¤·¤ç¤¦¡Ë¤ÎÇÛÁ÷¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤¬60¡óÃ»½Ì¤µ¤ì¤¿¡£¾ÊËÌÉô¤ËÏ¢¤Ê¤ëÂÀ¹Ô»³Ì®¤Î»³´ÖÉô¤ÎÂ¼¤Ø¤ÎÍ¹ÊØÇÛÃ£¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÇÛÁ÷µòÅÀ¤«¤é2»þ´Ö¤òÍ×¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥É¥í¡¼¥óÆ³Æþ¤Ç20Ê¬¤Ç¤ÎÇÛÃ£¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÇÀ¶ÈÍÑ¥É¥í¡¼¥ó¤âÇÀÌô»¶ÉÛ¤äÀ¸°é¾õ¶·¤Î¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ÏÆî¾ÊÀ¯ÉÜ¤ÏÄã¶õ·ÐºÑÊ¬Ìî¤Ç¤Î27Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¡°ìÈÌ¹Ò¶õ¡Ê¥¼¥Í¥é¥ë¥¢¥Ó¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡ËÀìÍÑ¶õ¹Á¤È°ìÈÌ¹Ò¶õµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿Í¢Á÷¶õ¹Á¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÌó20¥«½êÀ°È÷¤¹¤ë¢¾Êµé°Ê¾å¤Î²Ê³Øµ»½Ñ¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¸ø¶¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò25¥«½ê°Ê¾åÀ°È÷¤¹¤ë£°ìÈÌ¹Ò¶õµ¡¤ÎÈô¹Ô»þ´Ö¤ò10Ëü»þ´Ö¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤ÎÈô¹Ô»þ´Ö¤ò200Ëü»þ´Ö¤ËÅþÃ£¤µ¤»¤ë¡½¡½¤Ê¤É¤ò·Ç¤²¤ë¡£
¡¡Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞÃæ±û°Ñ°÷²ñ¤ÏÂè15¼¡5¥«Ç¯µ¬²è¡Ê2026¡Á30Ç¯¡ËºöÄê¤Ë´Ø¤¹¤ëÄó°Æ¤Ç¡¢¿·¤¿¤ÊÃì¤È¤Ê¤ë¿·¶½»º¶È¤ò°éÀ®¤·¡¢Äã¶õ·ÐºÑ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÀïÎ¬Åª¿·¶½»º¶È¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¤ÎÈ¯Å¸¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ëÊý¿Ë¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Êµ¼Ô/ÍûÊ¸Å¯¡Ë