キスミー制汗新作♡顔汗もさらっと快適な薬用パウダー登場

気温や湿度が気になる季節、メイク崩れの原因になりがちな顔汗やテカリ。そんな悩みに寄り添うキスミー薬用制汗シリーズから、待望のパウダータイプが新登場します。ジェルクリームで人気の制汗機能はそのままに、外出先でもサッと使える手軽さが魅力。メイクの仕上がりを邪魔せず、さらっとした肌をキープしてくれる心強い存在です♡

顔汗もニオイもWブロック

キスミー薬用制汗パウダーは、有効成分ミョウバン※１を配合。毛穴を引き締めながら汗の出口をブロックする2つの作用で、顔汗はもちろん気になる汗臭までしっかり防ぎます。

ベタつきや不快感を抑え、清潔感のある肌印象を長時間キープできるのが特長です。※１硫酸アルミニウムカリウム

透明仕上げでメイクの上からOK

色のつかない透明パウダーだから、ファンデーションの色や質感を邪魔せず、メイクの上からでも使用可能。皮脂吸着成分※２配合でテカリも防ぎ、さらさらとした快適な肌を演出します。

石けん・洗顔料でオフ※３できるのも、毎日使いやすい嬉しいポイントです。※２ポリアクリル酸アルキル（吸着剤）※３単品使用時

持ち運びに便利なコンパクト設計

パフ付きのコンパクトサイズで、バッグに入れてもかさばらず持ち運びに便利。外出先やメイク直しのタイミングでも手軽に使えます。

さっとひと塗りするだけで、いつでも自信の持てるさらさら肌へ導いてくれるアイテムです。

毎日のメイクにさらっと安心感を

キスミー薬用制汗パウダーは、顔汗やテカリが気になる人の心強い味方。2026年2月9日（月）先行発売、3月9日（月）全国発売で登場します。

全1色、8g、価格は1,500円（税込1,650円）＊表示価格はメーカー希望小売価格です。いつものメイクにプラスして、1日中さらっと快適な肌を楽しんでみてはいかがでしょうか♪