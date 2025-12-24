味しみ＆ザクザク！大根が伸び〜る『じゃばら大根のピリ辛しょうゆ漬け』が新食感
大根に細かく切り込みを入れた「じゃばら大根」は、見た目ののび〜るインパクトも抜群！
層をパクッとかじれば、ザクザクの歯ざわりが新鮮で、甘酸っぱくピリッと辛い味があとを引きます。箸休めにはもちろん、ご飯のお供にもぴったりの一品です。
『じゃばら大根のピリ辛しょうゆ漬け』のレシピ
材料（作りやすい分量）
大根……8cm（約300g）
しょうがのせん切り……1かけ分
〈漬け汁〉
赤唐辛子の輪切り……小さじ1/2〜1
しょうゆ……大さじ1
酒……大さじ1
砂糖……小さじ2
酢……小さじ2
水……大さじ2
塩
作り方
（1）じゃばら大根を作る
大根は幅2cmに切って皮をむく。まな板にのせて割り箸を上下に1本ずつ置き、2mm間隔で切り込みを入れる。
切り込みが箸に対して垂直になるように裏返し、30〜40度回転させる。
裏面も同様に切り込みを入れる。ボールに塩小さじ1、水1と1/2カップを混ぜ、大根を浸して5分ほどおき、水けを絞る。
＼こんなにのび〜る！／
（2）漬ける
小鍋に〈漬け汁〉の材料を混ぜて中火にかけ、ひと煮立ちさせて粗熱を取る。保存袋に（1）としょうがを入れ、漬け汁を加える。空気を抜いて口を閉じ、かるくもんで30分以上おく。
甘酸っぱくピリッと辛い味わいに、箸が止まらない。見た目の楽しさも相まって、家族や友人との時間がさらに楽しくなりそうです♪