浜田雅功が１８日放送のフジテレビ「ジャンクＳＰＯＲＴＳ プロ野球スター集結！

ＳＢｖｓ阪神再び！トーク日本一決定ＳＰ」で、プロ野球などのヒーローインタビューに疑問を投げかけた。

番組には各球団を取材する地元テレビ局のアナウンサーも出演。インタビュー側にもプロ意識が求められることが話題となると、浜田が「それは分かりますね」と応じ、「ヒーローインタビューとかでもそうでしょ。『今の気持ちは？』言われても、そら、うれしいに決まってるやんけっ！！」と巻き舌で笑わせた。

喉元をさして「（選手も）ここまで出かかるよ。でも『うれしいです、チームのために貢献出来て』ってたぶん言うてはると思うんですけど、うれしいに決まってるやん！」と突っ込んだ。

佐久間みなみアナが「なんで、そんなに止まらないんですか？」と驚くと、浜田は「オンエア見てて思うんです。その質問ある？って」。出演したアナウンサーらにも「その場の的確な質問しましょうよ、選手に対して」と求め、佐久間アナが代表して「肝に銘じておきます」と応じていた。