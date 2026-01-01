Á¥²¬ÍÎ°ìÏº

¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Ó¤ï¤³¤Î£ÇII¡ÖÂè£¶£¹²ó·ë³ËÍ½ËÉ»ö¶È¶¨»¿¡¡ÃáÉãµÜÈÞµ­Ç°ÇÕ¡×¤Ï£±£¹Æü¡¢Í½ÁªºÇ½ªÆü¤È¤Ê¤ë£´ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£

¡¡Á¥²¬ÍÎ°ìÏº¡Ê£³£¸¡á¹­Åç¡Ë¤Ï£´ÆüÌÜ¡¢£³¡¢£µÏÈ¤Î£²Áö¤ò£²¡¢£±Ãå¤È¹¥Áö¡£¸·¤·¤¤¥Î¥ë¥Þ¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¡¢¸«»ö¤Ë½àÍ¥¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£

¡Ö¥¿¡¼¥ó²ó¤ê¤Ï¤¤¤¤¡£¤¢¤È¤Ï¿­¤Ó¤ò»ý¤Ä¤°¤é¤¤¤Ë¤Ç¤­¤ì¤Ð¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ë¾åÀÑ¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÄ´À°¤òÂ³¤±¤ë¡£ÅöÃÏ¤ÏÁ°¡¹Àá¡Ê£¶Ãå¡Ë¡¢Á°Àá¡Ê£±Ãå¡Ë¤ÈÍ¥½Ð¤¬Â³¤¯¹¥ÁêÀ­¿åÌÌ¡£½àÍ¥£±£°£Ò¤Ï£³ÏÈ¡£¿­¤Ó¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤Î°ìÈ¯¤ÏÍ×·Ù²ü¤À¡£