Anlyが、新曲 「カリフォルニア」 を自身の誕生日である2026年1月20日にデジタルシングルとして配信リリースした。また、「カリフォルニア」のMVも公開された。

「カリフォルニア」は、Anly自身の幼少期の記憶を原点に制作された楽曲になっているとのこと。また、本楽曲についてAnlyは以下のようにコメントしている。

◆ ◆ ◆

◾️Anly コメント

後部座席から見ていた両親の後ろ姿。

車の窓から見える風に揺れるサトウキビ。

海に消える夕陽。ラジオから流れるカントリーミュージック。

ドライブは、今までも、これからも私の人生に欠かせない大事な時間。

真っ直ぐな道。思い出の道。

知らない道。行き止まり。

クネクネした道。秘密の道。

“共にこの道を走りたい”と

想える人がいる愛しさを歌にしました。

◆ ◆ ◆

◾️＜Anly “いめんしょり”-Imensholy Tour Okinawa Edition 2026-＞ 2026年5月16日（土）桜坂セントラル（昼・夜 2回公演）

2026年6月27日（土）名護 バードランド

2026年6月28日（日）LIVE HOUSE MOD’S さらに――

2026年6月28日（日）Anly SINCA After Party＠アルテ崎山

チケット発売日および公演詳細は、後日 Anlyオフィシャルサイト／SNSにて発表予定