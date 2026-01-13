サッカーのイングランド2部ハルは19日、同2部のブリストル・シティーに所属するFW平河悠（25）を期限付きで獲得したと公式サイトなどで発表した。

平河は今季リーグ23試合1得点2アシストをマークしているものの、スタメンはわずかに3度。出場時間は計486分間に限られていた。より出場機会を求める中で複数クラブからオファーが届き、昇格プレーオフ出場を争うライバルクラブを選んだ。

平河はハルを通じて「このクラブに加入できてとてもうれしいです。タイガース（クラブの愛称）の全てのファンに会うのを楽しみにしています」とコメント。さらに「自分の強みはチャンスを作ることで、全力を尽くします。このチームの昇格の助けになりたい。得点を決めたいし、チームのために特別な瞬間を作りたいです。とても興奮しています」と意気込みを示した。

最大の目標は今年開催される26年W杯北中米大会出場だ。昨年6月に森保ジャパンに初選出。その後は招集されていないが、日の丸への思いは強い。より出場機会を得て逆転選出を目指していく。

2024年パリ五輪代表だった平河は24年夏に町田ゼルビアからブリストルCに期限付き移籍。1年目から公式戦39試合に出場して2得点2アシストを記録して25年2月には完全移籍に移行。2年目となる今季はここまで17日のオックスフォード戦を含めて公式戦27試合に出場して2得点2アシストを記録していた。