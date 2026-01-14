「肩ズンFig. ZOIDS」【ガチャ撮り下ろし】「シールドライガー」や「デスザウラー」が手のひらサイズにデフォルメ
タカラトミーアーツより、1月下旬に発売されるガチャの「肩ズンFig. ZOIDS」。こちらはトミー（現：タカラトミー）が1983年に発売した「ZOIDS」をモチーフにしたミニフィギュアだ。
「肩ズンFig.」といえば、アニメ作品など元からかわいらしい見た目のキャラクターが登場するイメージがあるが、まさかの「ZOIDS」の登場に驚いた人も多いのではないだろうか。今回ラインナップされているのは、ゴジュラス、デスザウラー、シールドライガー、アイアンコングの4種類だが、いずれもキュートな見た目にデフォルメされた姿になっている。
ゴジュラス
「ZOIDS」シリーズの火付け役ともなったのが、こちらの「ゴジュラス」だ。恐竜の王者ともいえるティラノサウルスとメカを合わせたような見た目になっており、まさに男の子が惹かれる要素が濃縮されたようなキャラクターである。
やや首を傾けたような姿になっている
横から見ると鋭い表情をしているのがわかる
メカメカしい姿だ
サイズの割には再現度も高い
今回の「肩ズンFig.」では、デフォルメされてはいるものの、しっかりとキャラクターの特徴は捉えた仕上がりになっている。白いボディにオレンジのキャノピーがかなり目立つ。また、尻尾や背びれの部分には、よりメカっぽいデザインになっているところもクールだ。
オレンジ色のキャノピーがカッコイイ！
結構細かく塗り分けられている
シールドライガー
百獣の王の如く、四つ脚で立っている姿がカッコイイ「シールドライガー」。今回の「肩ズンFig.」では、いつものような獰猛な姿というよりも、ちょこんと座ったかわいらしい見た目にアレンジされている。
なんだかかわいらしく見える
絶妙なバランスだ
背面側から見るとメカっぽさが強い
各パーツのディテール感も素晴らしい
見た目は少々かわいらしくなったが、青と黒を基調にしたボディカラーや、オレンジ色のキャノピーなどの特徴はしっかりと再現されている。サイズも今回のシリーズの中では最も全高が低い約40mmとなっており、机の上などにも飾っておきやすい。
青い顔にオレンジのキャノピーがよく似合う
尻尾の形もユニークだ
デスザウラー
同じティラノサウルスをモチーフにしつつも、白い見た目の「ゴジュラス」とは真逆の黒いボディが特徴的な「デスザウラー」。今回の「肩ズンFig.」でも、デフォルメはされてはいるものの、肉食恐竜らしい頭部のシルエットなどクールなスタイルはそのまま継承されている。
「デスザウラー」も「肩ズンFig.」シリーズに登場
美しいフォルムだ
首が少し傾いているのがわかる
パーツごとに細かく塗り分けられている
全体的なデザインも、派手になりすぎない程度に抑えつつも、しっかりメカっぽさが出ているような作りになっているのがわかる。頭部のシルバーのパーツや、背中に付けられた大きな吸入ファンなど、「デスザウラー」の特徴はしっかり再現されている。
目の形も寝ているような表現にアレンジされている
背中の巨大なファンも再現
アイアンコング
その力強そうな見た目のゴリラをモチーフにしたZOIDSが、こちらの「アイアンコング」だ。全体的なカラーリングは「デスザウラー」と同じように、黒を基調にしながら赤いパーツがあちらこちらに散りばめられたクールなスタイルになっている。
なかなか味のある見た目だ
こちらは横から見た姿
細部まで再現されている
黒いボディがカッコイイ！
「アイアンコング」の特徴のひとつが、背中に取り付けられた武装だが、こちらも若干かわいらしい見た目になっているものの、銀色のパーツでしっかりと再現されている。ほかの「肩ズンFig.」も同じだが、これ単体で机の上に飾ってもかなり目立ちそうだ。
いかにもゴリラっぽい表情だ
武装も表現！
こちらでご紹介してきた「肩ズンFig. ZOIDS」は、1月下旬から順次発売される予定だ。そもそも「ZOIDS」というだけでも集めてしまいたくなるファンも多いと思うが、今回は全部で4種類となっており比較的集めやすいところも嬉しいポイントである。見かけたときはなくなってしまう前にコンプリートしておこう！
(C) TOMY ZOIDS is a trademark of TOMY Company,Ltd.and used under license.