【Amazonセール】ミニチュアドールハウスが作れる木製ブックヌックキットがお買い得「ローズ探偵事務所」「知恵の図書館」などがラインナップ
【Amazon：CuteBee木製ブックヌックキット セール】 開催期間：1月20日0時～1月26日23時59分
「ローズ探偵事務所」
Amazonにて、CuteBeeの木製ブックヌックキットがセール価格で販売されている。セール期間は1月26日23時59分まで。
本商品は、細部にまでこだわったミニチュアドールハウスを作ることができるキット。ダストカバーとLEDライトが付いている。また、付属の取扱説明書には、分かりやすいステップごとの解説が記載されている。今回のセールでは、イギリスの探偵小説からデザインのインスピレーションを得た「ローズ探偵事務所」、ルネサンスの建築と芸術にインスピレーションを得た「知恵の図書館」、英国風スタイルとルネサンス芸術からインスピレーションを得た「ふくろう書房」が対象となっている。
なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。【ローズ探偵事務所】 【知恵の図書館】 【ふくろう書房】