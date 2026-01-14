「ローズ探偵事務所」

Amazonにて、CuteBeeの木製ブックヌックキットがセール価格で販売されている。セール期間は1月26日23時59分まで。

本商品は、細部にまでこだわったミニチュアドールハウスを作ることができるキット。ダストカバーとLEDライトが付いている。また、付属の取扱説明書には、分かりやすいステップごとの解説が記載されている。今回のセールでは、イギリスの探偵小説からデザインのインスピレーションを得た「ローズ探偵事務所」、ルネサンスの建築と芸術にインスピレーションを得た「知恵の図書館」、英国風スタイルとルネサンス芸術からインスピレーションを得た「ふくろう書房」が対象となっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

【ローズ探偵事務所】【知恵の図書館】【ふくろう書房】