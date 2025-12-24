ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 中国で春節輸送「春運」の鉄道乗車券販売始まる 中国で春節輸送「春運」の鉄道乗車券販売始まる 中国で春節輸送「春運」の鉄道乗車券販売始まる 2026年1月20日 0時6分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １９日、江蘇省・揚州東駅の券売機で乗車券を買う人たち。（揚州＝新華社配信／孟徳竜） 【新華社北京1月19日】中国で19日、春節（旧正月、今年は2月17日）の帰省や旅行に伴う特別輸送態勢「春運」の鉄道乗車券販売が始まった。今年の春運は2月2日から3月13日までの40日間となる。１９日、江蘇省・南京南駅の券売機で乗車券を買う人。（南京＝新華社配信／孫忠南）１９日、湖北省・武漢駅で乗車券を買う人たち。（武漢＝新華社配信／趙軍）１９日、浙江省・長興南駅で乗車券を買う人。（長興＝新華社配信／譚云俸）１９日、江蘇省・南京南駅で乗車券を買う人たち。（南京＝新華社配信／蘇陽）１９日、江蘇省・揚州東駅で乗車券を買う人（右）。（揚州＝新華社配信／孟徳竜）１９日、江蘇省・南京南駅で乗車券を販売する職員。（南京＝新華社配信／蘇陽）１９日、湖北省・武漢駅の券売機で乗車券を買う人。（武漢＝新華社配信／趙軍） リンクをコピーする みんなの感想は？