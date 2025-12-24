高市首相（自民党総裁）は１９日、衆院解散を表明した記者会見で、進退をかけて衆院選に打って出る考えを強調した。

退路を断った上で今後の政権運営への信任を得ることを解散の「大義」とした形だ。（政治部 三沢大樹、黒木健太郎）

解散の大義をいかに示すか

「２３日に衆院を解散する決断をした。なぜ今なのか。高市早苗が首相でよいのかどうか。いま、主権者たる国民の皆さまに決めていただく。それしかない。そのように考えた」

首相は午後６時からの記者会見の冒頭、正面を見据えながらそう切り出した。１０分間以上、笑顔を見せずに解散の決断に至った理由などを語り続けた。進退にも繰り返し触れて、「信任をいただけなかったら責任を取る」とも強調し、衆院選の目標は日本維新の会と合わせた「与党で過半数」と打ち出した。

首相が記者会見で腐心したのは、解散の大義を示すことだった。投開票までの期間は戦後最短で、選挙準備の整っていない野党の虚を突く効果はあったが、新年度政府予算の年度内成立ができず国民生活に影響が出るとの批判が野党などから相次いでいたためだ。

自民内からも、自治体の選挙事務が間に合わないことや、厳冬期の選挙日程への不満が出ていた。「大義なき身勝手な解散とみられれば、勝機は一気にしぼむ」（自民中堅）として、懸念が広がっていた。

このため首相は、この日の原稿を時間をかけて練り上げた。解散理由に加えて、政策説明の細部にも自ら筆を入れ、政権の看板政策や、維新との連立合意に盛り込んだ政策の遂行にも力を与えてほしいと訴えた。立憲民主党の野田代表らの名前を挙げ、首相候補としてどちらがふさわしいかを問うような場面もあった。

「郵政解散」と同じ赤いカーテン

大義を伝える場として、過去の例を参考にした演出もみられた。記者会見場の背後のカーテンは普段の青色ではなく、赤に替えられた。２００５年に小泉純一郎首相が「郵政解散」に踏み切った際に使われたものだ。高市首相は、政治の師と仰ぐ安倍晋三・元首相の言葉にも言及した。安倍氏は１７年に、野党が「森友・加計（かけ）学園」問題の追及を続ける中で解散に踏み切るなど、難局を乗り切るためのカードとして積極的に活用した経緯がある。

小泉、安倍両氏が勝負に打って出た例ではいずれも与党を大勝に導いただけに、高市首相の側近議員は「解散表明の記者会見で流れがぐっと変わることがある。今回も乾坤一擲（けんこんいってき）の勝負だった」と語った。

与党は、首相の解散表明を歓迎している。自民の古屋圭司選挙対策委員長は１９日、記者団に「政策実現のギアを上げるには国民の信任が必要だ。この選挙は『高市首相選択選挙』と言ってもいい」と語った。

好調な内閣支持率に比べて自民支持率が上向かないことへの懸念が自民内ではくすぶっているが、首相が進退をかける意向を示したことで、「首相支持者がこぞって自民に入れるようになる」（中堅）との期待も広がっている。

維新の藤田文武共同代表も記者団に、「背水の陣は当然だ。強い決意だと受け止めたい」と述べた。この日、首相が打ち出した食料品の時限的な消費税ゼロは維新が求めてきただけに、藤田氏は「強く賛同する。戦う準備ができているなと思った」と評価した。