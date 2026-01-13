Anlyが、新曲「カリフォルニア」を自身の誕生日である本日1月20日に配信リリースした。

本作は、Anly自身の幼少期の記憶を原点に制作された楽曲。後部座席から見ていた両親の背中、車窓の外で風に揺れるサトウキビ、海に沈んでいく夕陽、そしてラジオから流れていたカントリーミュージック。家族と過ごしたドライブの時間は、今もなおAnlyの人生に深く刻まれている。真っ直ぐな道、思い出の道、知らない道や行き止まり、クネクネと続く秘密の道。人生のように様々な表情を持つ“道”をモチーフに、「共にこの道を走りたい」と想える存在への想いを、温かなノスタルジーとともに描いている。

自身の誕生日にリリースされた本作は、これまで歩んできた道と、これから先も続いていく人生の道のりを重ね合わせた、Anlyにとって特別な1曲となっている。

リリースと同時に、同楽曲のMVをプレミア公開。誕生日のカウントダウンとともに、新曲のリリースと誕生日をファンと祝った。

なおAnlyは、5月より『Anly “いめんしょり”-Imensholy Tour Okinawa Edition 2026-』、6月28日には『Anly SINCA After Party』を開催。チケット発売日および公演詳細は、後日Anlyオフィシャルサイト／SNSにて発表予定だ。

Anly コメント後部座席から見ていた両親の後ろ姿。車の窓から見える風に揺れるサトウキビ。海に消える夕陽。ラジオから流れるカントリーミュージック。ドライブは、今までも、これからも私の人生に欠かせない大事な時間。真っ直ぐな道。思い出の道。知らない道。行き止まり。クネクネした道。秘密の道。“共にこの道を走りたい”と想える人がいる愛しさを歌にしました。

