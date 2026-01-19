乃木坂46・梅澤美波の2nd写真集『透明な覚悟』（光文社／2026年2月3日発売）から先行カットが公開された。

【画像】乃木坂46 梅澤美波の2nd写真集『透明な覚悟』、表紙＆先行カットをチェック

梅澤美波は1999年1月6日生まれ、神奈川県出身。2016年9月に乃木坂46の3期生オーディションに合格し、グループでの活動をスタートさせた。2023年2月には3代目キャプテンに就任。2024年4月からはファッション誌『CLASSY.』のレギュラーモデルを務めている。近年は舞台『キングダム』、映画『九龍ジェネリックロマンス』などに出演し、俳優としても注目を集めている。

本作は、梅澤にとって約5年ぶりとなる2冊目の写真集。グループのキャプテンとしての責任を背負い、26歳を迎えた彼女の“今”を丁寧に切り取った一冊となっている。

このたび公開された先行カットは、イタリア・チンクエテッレの街を散策する梅澤の姿を収めた一枚。水着にワンピースを重ねた、ビーチならではのコーディネートを軽やかに楽しんでいる。どこか少女らしさを感じさせるおさげヘアは本人のリクエストによるもの。あどけない笑顔と、大胆にのぞく背中の肌見せとのギャップに、思わず心を掴まれるカットに仕上がっている。

本書は通常版のほか、セブンネットショッピング限定カバー版、楽天ブックス限定カバー版、Sony Music Shop限定版も発売される。

（文＝リアルサウンド編集部）