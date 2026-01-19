ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 佐賀市で一般道路火災 富士町古場の古場公民館北西563m付近 約1時… 佐賀市で一般道路火災 富士町古場の古場公民館北西563m付近 約1時間後に鎮火（1月19日午後3時4分ごろ発生） 佐賀市で一般道路火災 富士町古場の古場公民館北西563m付近 約1時間後に鎮火（1月19日午後3時4分ごろ発生） 2026年1月19日 23時39分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 佐賀県防災メールによると、19日午後3時4分ごろ、佐賀市富士町古場の古場公民館北西563m付近で一般道路火災が発生した。同4時6分に鎮火した。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 今では簡単に手に入る消防情報 「警戒出動」って何だ？ 佐賀・鳥栖市で中高層火災 江島町のガージュ鳥栖店北北西23m付近 約30分後に鎮圧（1月19日午後2時15分ごろ発生） 福岡・直方市で男女2人が見知らぬ男からつきまとわれる 中泉の中泉駅付近の路上 関連情報（BiZ PAGE＋） ホテル, 法要, 神奈川, デイサービス, 生花, 海, 射出成形機, 上田, 埼玉, 墓