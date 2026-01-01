¾õ¶·¤ËÉÔËþ¤Ê¤¬¤é¤âÆÀÅÀÎ¨12°Ì¤ÇÍ½Áª¤òÆÍÇË¤·¤¿À¾Â¼ÂóÌé

¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Ó¤ï¤³¤Î£Ç­¶¡ÖÂè£¶£¹²ó·ë³ËÍ½ËÉ»ö¶È¶¨»¿¡¡ÃáÉãµÜÈÞµ­Ç°ÇÕ¡×¤Ï£±£¹Æü¡¢Í½ÁªºÇ½ªÆü¤È¤Ê¤ë£´ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£

¡¡À¾Â¼ÂóÌé¡Ê£³£¹¡áÂçºå¡Ë¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î£²Áö¤ò£²¡¢£µÃå¤È¤·¡¢ÆÀÅÀÎ¨£±£²°Ì¤Ç½àÍ¥¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£¡Ö¸åÈ¾¤Ï¼ºÇÔ¡£Æ°¤­¤Ë¤ÏÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È»Å¾å¤¬¤ê¤ËÉÔËþ¡£¡Ö¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤«¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤ë¡×¤ÈÄ´À°¤òÎý¤êÄ¾¤¹¡£

¡¡¶á¶·¤Ï¡Ö¥¤¥±¤Æ¤Ê¤¤¤Í¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£¡Ö°ú¤­¤¬°­¤¤¡£¤Ê¤«¤Ê¤«°ú¤­½Ð¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È¶ìÀïÃæ¤Ç¡Ö¿À¼Ò¤Ë¿ÀÍê¤ß¤È¤«¹Ô¤±¤Ð¤¨¤¨¤ó¤ä¤í¤¦¤±¤É¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Û¤É¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ã¤ÆÉ÷¼Ù¤ò¤Ò¤¤¤¿»þ¤È°ì½ï¤Ç¡¢Ä´»Ò¤¬¤¤¤¤»þ¤Ïµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¡¢Ä´»Ò¤¬°­¤¯¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤ÆÉ÷¼Ù¤«¤â¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ë¤ä¤ó¡£¤¤¤¤»þ¤Ï¤¤¤¤¤·¡¢°­¤¤»þ¤Ï°­¤¤¡£º£¤Ï¤ä¤é¤ó¤è¤¦¤ÊÄ´À°¤âÄ©Àï¤Ï¤·¤Æ¤ë¤·¡¢²¿¤«¤Ä¤«¤á¤¿¤é¤¤¤¤¤Í¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤­¡¢»î¹Ôºø¸í¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡ºòÇ¯£±£°·î¤ÎÁ°²óÅöÃÏÀï¤Ï£±£°Àï£µ¾¡¤Ç£Ö¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¥º¥à¤ò¼è¤êÌá¤¹¤Ë¤ÏÀä¹¥¤ÎÉñÂæ¤À¡£