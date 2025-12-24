小嶋陽菜、ビキニ姿でふんわり美ボディ披露「月刊ヤンマガ」表紙登場
【モデルプレス＝2026/01/20】元AKB48でタレントの小嶋陽菜が、1月20日発売の「月刊ヤングマガジン」第2号（講談社）の表紙＆巻頭グラビアに登場。抜群のプロポーションを披露している。
【写真】37歳元AKB神7「女神」美ヒップライン際立つビキニ姿
2025年にAKB48が20周年を迎え、レジェンドOGメンバーとしての活躍も記憶に新しい小嶋。本誌限定のプレミアムな最新撮り下ろしグラビアを届ける。美しいバストが際立つレース素材のタイトドレス姿や、ヒップラインが美しいビキニショットも披露。抜群のプロポーションで見る者を魅了している。
今号の巻末グラビアには、タレントの奥村桃夏が登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】37歳元AKB神7「女神」美ヒップライン際立つビキニ姿
◆小嶋陽菜、ふんわり美ボディ披露
2025年にAKB48が20周年を迎え、レジェンドOGメンバーとしての活躍も記憶に新しい小嶋。本誌限定のプレミアムな最新撮り下ろしグラビアを届ける。美しいバストが際立つレース素材のタイトドレス姿や、ヒップラインが美しいビキニショットも披露。抜群のプロポーションで見る者を魅了している。
◆巻末グラビアは奥村桃夏
今号の巻末グラビアには、タレントの奥村桃夏が登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】