【モデルプレス＝2026/01/20】元AKB48でタレントの小嶋陽菜が、1月20日発売の「月刊ヤングマガジン」第2号（講談社）の表紙＆巻頭グラビアに登場。抜群のプロポーションを披露している。

【写真】37歳元AKB神7「女神」美ヒップライン際立つビキニ姿

◆小嶋陽菜、ふんわり美ボディ披露


2025年にAKB48が20周年を迎え、レジェンドOGメンバーとしての活躍も記憶に新しい小嶋。本誌限定のプレミアムな最新撮り下ろしグラビアを届ける。美しいバストが際立つレース素材のタイトドレス姿や、ヒップラインが美しいビキニショットも披露。抜群のプロポーションで見る者を魅了している。

◆巻末グラビアは奥村桃夏


今号の巻末グラビアには、タレントの奥村桃夏が登場する。（modelpress編集部）

