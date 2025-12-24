ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 中国GDP、25年140兆元突破 5.0％増 中国GDP、25年140兆元突破 5.0％増 中国GDP、25年140兆元突破 5.0％増 2026年1月20日 0時2分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １８日、江蘇省の南京港竜潭コンテナターミナル。（ドローンから、南京＝新華社配信／楊素平） 【新華社北京1月19日】中国国家統計局が19日発表した2025年の国内総生産（GDP、速報値）は140兆1879億元（1元＝約23円）で、物価変動の影響を除く実質で前年比5.0％増となった。１９日、江蘇省鎮江船廠で進む造船作業。（ドローンから、鎮江＝新華社配信／辛一）１９日、湖北省武漢市にある鉄道建設機械の製造などを手がける中国中鉄科工集団の武漢江夏製造拠点で、研磨作業を行う従業員。（武漢＝新華社配信／趙軍）１８日、山東省煙台港の埠頭（ふとう）で輸出を待つ国産自動車。（ドローンから、煙台＝新華社配信／唐克）１９日、湖北省武漢市にある鉄道建設機械の製造などを手がける中国中鉄科工集団の武漢江夏製造拠点で、シールドマシンの部品を溶接する従業員。（武漢＝新華社配信／趙軍）１８日、山東省煙台港の埠頭（ふとう）で輸出を待つ国産自動車。（ドローンから、煙台＝新華社配信／唐克）１１日、江蘇省泰州市高港区にある造船会社、泰州三福船舶工程の生産拠点で建造中の大型船舶。（ドローンから、泰州＝新華社配信／周社根）１９日、貴州省貴陽市観山湖区にある自動車製造企業の工場で働く作業員。（貴陽＝新華社配信／袁福洪）１９日、江蘇省の江都ハイテク産業開発区にある、トンネル施工専用機械の製造販売を手がける江蘇広泓重工設備の組立工場で働く作業員。（揚州＝新華社配信／任飛）１９日、江蘇省の江都ハイテク産業開発区にある、自動車部品などの製造を手がける金世紀（江蘇）智能科技で、出荷予定のトラクターを点検する作業員。（揚州＝新華社配信／任飛） リンクをコピーする みんなの感想は？