【「HACKING GHOST カラダにしか価値のない学園」4巻】 1月20日 発売 価格：792円

講談社は、マンガ「HACKING GHOST カラダにしか価値のない学園」の4巻を1月20日に発売する。価格は792円。

本作は原作をマサイ氏、作画を六壱氏が手掛ける“カラダ乗っ取り系”異能バトル。「ヤンマガWeb」で連載が行なわれている。

4巻では滝神広人が興津白波と和解するが、生徒会を巻き込んだ新たな因縁が発生。5vs5のサバゲーで勝負をすることになる。

【「HACKING GHOST カラダにしか価値のない学園」4巻あらすじ】

市ヶ谷リリカの“反乱”を食い止めた滝神広人は、自らを誘拐しようとした興津白波と和解する。

そんな中、風紀委員・黒木美散が広人と白波の接触を問題視し、生徒会を巻き込んだ新たな因縁が生まれる。

広人の提案により、「勝負」をして決着をつけることになった双方。

その方法として生徒会が提案してきたのは5vs5の“サバゲー”だった。

協力者を集めるために奔走する広人だったが……。

「数合わせていいなら……あの子はどうじゃろう？」

“カラダ乗っ取り系”異能バトル、第4巻！！



