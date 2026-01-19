Ê¡»ÎÁóÂÁ¼ç±é¡ØÅìµþP.D. ¡ÙÂè1ÏÃ¡¢TVerºÆÀ¸¿ô100Ëü²óÆÍÇË
¡¡Ê¡»ÎÁóÂÁ¼ç±é¡ØÅìµþP.D. ·Ù»ëÄ£¹Êó2·¸¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ËÂè1ÏÃ¤ÎTVerºÆÀ¸¿ô¤¬100Ëü²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£¡Ê¢¨¡Ë
»²¹Í¡§Ê¡»ÎÁóÂÁ¤¬¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¿¡È¥Òー¥íーÁü¡É¡¡¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥Õ¥©ー¥¼¡Ù¤«¤é¡ØÅìµþP.D.¡Ù¤Þ¤Ç
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¹Êó¤ÈÁÜºº¸½¾ì¤Î·º»ö¤Î°ÕÃÏ¤È¥á¥ó¥Ä¡¢ÂÐÎ©¤È³ëÆ£¤òÉÁ¤¯´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Èー¥êー¤Î¼Ò²ñÇÉ·Ù»¡¥É¥é¥Þ¡£·Ù»ëÄ£µ¼Ô¡¦ÊóÆ»µ¼Ô¤ò·Ð¸³¤·¤¿¼Ô¤¬¸¶°Æ¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ー¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¹Êó¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ç»ö·ï²ò·è¤Ë¸þ¤±¤ÆËÛÁö¤¹¤ë»Ñ¤ò¡¢»ö·ïÈ¯À¸»þ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÎ¢Â¦¤È¤È¤â¤ËÉÁ¤¯¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤¢¤ë¡ÈP.D.¡É¤È¤Ï¡¢Police Department¤ÎÎ¬¤Ç¤¢¤ë¡£¡¡
¡¡¼ç±é¤òÊ¡»Î¤¬Ì³¤á¤ë¤Û¤«¡¢µÈÀî°¦¡¢ÀµÌ¾ËÍÂ¢¡¢ÃÝºâµ±Ç·½õ¡¢ÂÀÅÄè½ºÚ¡¢Ã«¸¶¼·²»¡¢ËÜÂ¿ÎÏ¡¢½ï·ÁÄ¾¿Í¤é¤¬¥¥ã¥¹¥È¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨·×Â¬´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î13Æü～1·î16Æü¢¨TVer¤Ë¤ª¤±¤ëVOD¤Î¤ß¤ÎÈÖÁÈÆ°²èºÆÀ¸¿ô¡ÊTVer DATA MARKETINGÄ´¤Ù¡Ë¢¨¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÇÛ¿®¡¦ÄÉ¤Ã¤«¤±ºÆÀ¸¤Ë¤è¤ëºÆÀ¸¿ô¤Ï½ü³°¢¨ÊüÁ÷¶É¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¥µー¥Ó¥¹¤ÈÂ¾¼Ò¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àÅù¤Ï½ü³°
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë