　20日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比110円安の5万3550円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万3583.57円に対しては33.57円安。出来高は5201枚となっている。

　TOPIX先物期近は3651ポイントと前日比8.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は5.4ポイント安で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 53550　　　　　-110　　　　5201
日経225mini 　　　　　　 53555　　　　　-105　　　 93370
TOPIX先物 　　　　　　　　3651　　　　　-8.5　　　　6369
JPX日経400先物　　　　　 32860　　　　　 -65　　　　 470
グロース指数先物　　　　　 732　　　　　　-3　　　　 590
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース