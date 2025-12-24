日経225先物：20日0時＝110円安、5万3550円
20日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比110円安の5万3550円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万3583.57円に対しては33.57円安。出来高は5201枚となっている。
TOPIX先物期近は3651ポイントと前日比8.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は5.4ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53550 -110 5201
日経225mini 53555 -105 93370
TOPIX先物 3651 -8.5 6369
JPX日経400先物 32860 -65 470
グロース指数先物 732 -3 590
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
