¡¡ÃÝÆâÎÃ¿¿¼ç±é¥É¥é¥Þ¡ØºÆ²ñ～Silent Truth～¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ËÂè1ÏÃ¤ÎTVerºÆÀ¸¿ô¤¬200Ëü²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£¡Ê¢¨¡Ë
»²¹Í¡§¡ØºÆ²ñ～Silent Truth～¡ÙÂè1ÏÃ¤«¤éÌ¾ºî¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤ÎÍ½´¶¡¡°æ¾å¿¿±û¤Î¡È¶¯¤µ¤ÈÑ³¤µ¡É¤ÎÀâÆÀÎÏ
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¹¾¸ÍÀîÍðÊâ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿²£´ØÂç¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò¼Â¼Ì²½¤¹¤ë¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥é¥Ö¥ß¥¹¥Æ¥êー¡£µÓËÜ¤ò¡ØËÍ¤ÎÀ¸¤¤ëÆ»¡Ù¥·¥êー¥º¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ä¡Ø¥Õ¥êー¥¿ー¡¢²È¤òÇã¤¦¡£¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¤Î¶¶ÉôÆØ»Ò¡¢¥á¥¤¥ó´ÆÆÄ¤ò±Ç²è¡ØÇòÌë¹Ô¡Ù¤ä¡ØÀ±¹ß¤ëÌë¤Ë¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ê¤É¤Î¿¼Àî±ÉÍÎ¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡¤¢¤ë»ö·ï¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¡È·ý½Æ¡É¤ò¾®³Ø¹»¤Îºù¤ÎÌÚ¤Î²¼¤ËËä¤á¡¢¡ÈÃ¯¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤¤ÈëÌ©¡É¤ò¶¦Í¤·¤¿ÈôÆà½ß°ì¡ÊÃÝÆâÎÃ¿¿¡Ë¤é4¿Í¤ÎÆ±µéÀ¸¡£¤¢¤ì¤«¤é23Ç¯¡¢·º»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½ß°ì¤Ï¡¢4¿ÍÁÈ¤Î¤Ò¤È¤ê¤À¤Ã¤¿¡È½éÎø¤ÎÁê¼ê¡É¡¦´äËÜËüµ¨»Ò¡Ê°æ¾å¿¿±û¡Ë¤ÈºÆ²ñ¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£¤¢¤í¤¦¤³¤È¤«¡¢Èà½÷¤Ï¿·¤¿¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¡È»¦¿Í»ö·ï¤ÎÍÆµ¿¼Ô¡É¡£ÈÈ¹Ô¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡È¤¢¤ÎÆüËä¤á¤¿¤Ï¤º¤Î·ý½Æ¡É¤À¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡£
¡¡¼ç±é¤òÃÝÆâ¤¬Ì³¤á¤ë¤Û¤«¡¢°æ¾å¿¿±û¡¢À¥¸Í¹¯»Ë¡¢ÅÏÊÕÂçÃÎ¡¢ËÌ¹áÆá¡¢ÃÊÅÄ°ÂÂ§¡¢¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¤é¤¬¥¥ã¥¹¥È¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨·×Â¬´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î13Æü～1·î16Æü¢¨TVer¤Ë¤ª¤±¤ëVOD¤Î¤ß¤ÎÈÖÁÈÆ°²èºÆÀ¸¿ô¡ÊTVer DATA MARKETINGÄ´¤Ù¡Ë¢¨¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÇÛ¿®¡¦ÄÉ¤Ã¤«¤±ºÆÀ¸¤Ë¤è¤ëºÆÀ¸¿ô¤Ï½ü³°¢¨ÊüÁ÷¶É¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¥µー¥Ó¥¹¤ÈÂ¾¼Ò¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àÅù¤Ï½ü³°
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë