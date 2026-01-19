1月、第4週のミッドウィークでは欧州のカップ戦が行われる。



プレミアリーグのマンチェスター・シティはCLに参加しており、ここまでのリーグフェーズでは6試合終えて勝ち点13、トップ4に位置している。



第7節の相手はノルウェーのボデ/グリムト。ホームはノルウェーの北部で、この時期の気温は0度を下回る地域だ。



今季のCLではここまでの6試合で未勝利と苦戦を強いられている。シティとしてはここで確実に勝ち点3を稼ぎたいが、『Daily mail』では指揮官であるペップ・グアルディオラ監督が選手たちは「疲れ切っている」と過密日程の難しさを語っている。





その中でも特に疲労が大きいのはアーリング・ハーランドだ。ここまではフル稼働が続いており、アフリカネイションズカップのためオマル・マルムシュが離脱していたこともあり、代役不在のまま戦っていた。シティの公式サイトが発表したノルウェーへの遠征メンバーによると、AFCONから戻ってきたマルムシュの名前がある。マルムシュもAFCONのグループステージ第3節を除いたすべての試合で起用されており、疲労はあるといえるが、疲れ切っているハーランドを救う存在として期待されている。今冬新加入のアントワーヌ・セメンヨはノックアウトステージから出場可能となるため、今回の遠征メンバーには選ばれていない。