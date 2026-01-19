第２次トランプ政権が発足し、２０日で１年となる。

「米国第一」主義の下に打ち出した数々の施策は外交・安全保障、内政など多方面で波紋を呼んだ。トランプ大統領は国内外の批判をものともせず、強権的な振る舞いをエスカレートさせている。（ワシントン 阿部真司、中根圭一）

西半球を米国の勢力圏とする「ドンロー主義」提唱

第２次トランプ政権の外交・安全保障政策は、国際協調に背を向けるだけでなく、「力による支配」を前面に打ち出し、同盟国をないがしろにする姿勢すら見せているのが特徴だ。南北米大陸を中心とする西半球を米国の「勢力圏」とみなす「ドンロー主義」の提唱は、その象徴と言える。

トランプ政権は今月３日、ベネズエラに奇襲攻撃を仕掛けた。麻薬密輸などに関与したとして、反米左派ニコラス・マドゥロ大統領を刑事訴追することを名目に拘束。埋蔵量が世界一とされるベネズエラの石油の管理権を奪い取った。

力ずくで主権国家の大統領を拘束し、国を「米国が運営する」と宣言した手法には国内外で批判が相次いだが、政権は意に介さない。トランプ氏はベネズエラ攻撃後、北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）加盟国デンマークの自治領グリーンランドの領有に改めて意欲を示し、反発する欧州諸国に追加関税を課すとも表明した。米軍の活用も示唆し、圧力をかけ続けている。

軍事力の行使をいとわない姿勢は、昨年６月にイランの核施設を攻撃して浮き彫りになった。イスラム過激派組織「イスラム国」の打倒のためとして、シリアやナイジェリアなどへの空爆も実施した。

「ピースメーカー」（平和の構築者）を自任するトランプ氏は数々の和平協議を仲介し、中東外交では一定の成果を上げた。戦闘が２年に及んだイスラエルとイスラム主義組織ハマスは昨年１０月、米国提案のパレスチナ自治区ガザの和平計画の「第１段階」となる戦闘停止に合意した。

一方、ウクライナ情勢では仲介は実を結んでいない。昨年２月に行われたウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領との首脳会談では口論となり、両国関係が悪化した。

トランプ氏はロシアのプーチン大統領に融和的な姿勢を示し、昨年８月に米アラスカ州で侵略後初となる米露首脳による対面会談を行った。ただ、その後もウクライナ領土の扱いなどで両国の隔たりは大きく、和平協議は難航している。

軍事、経済など多方面で覇権を争う中国との関係は、貿易協議を巡って緊張と緩和を繰り返した。トランプ氏は当初、中国に高関税を課すとして強硬姿勢をアピールしたが、昨年１０月に行われた中国の習近平（シージンピン）国家主席との首脳会談では双方が歩み寄り、決定的な対立を回避した。トランプ氏がＳＮＳで米中両国を「Ｇ２」と呼び、米中が勢力圏を分け合う発想ではないかとの警戒感を呼んでいる。

中国は日本や台湾への軍事的威圧を強めているが、トランプ氏は直接的な批判を控えている。今年４月には訪中を計画しており、トランプ氏が覇権主義的な言動を強める中国とどう向き合うのかが注目される。

不法移民の摘発に重武装の取締官や州兵

既存のルールや法律よりも力を重視する姿勢は、国内でも顕著だ。

トランプ氏が就任時に政権の最重要課題と位置づけた不法移民対策。就任初日にメキシコ国境に「国家非常事態」を宣言し、その後、米軍を派遣した。

不法移民の摘発に重武装の取締官や州兵を投入する対応は常態化しつつある。政権は昨年１２月の発表で、この１年で不法滞在の約６２万人を国外追放し、約１９０万人が自主的に出国したとしている。国土安全保障省は「歴史的な１年」として成果を誇る。

強引な摘発は各地で反発を招いた。カリフォルニア州ロサンゼルスでは昨年６月、摘発を契機に始まった抗議デモの一部が暴徒化した。政権は民主党のギャビン・ニューサム州知事の意向を無視して州兵を派遣。その後も民主党の支持基盤が強い都市に、治安維持を口実に州兵派遣を続けた。「犯罪対策が弱い民主党」を印象付けるためだ。

米中西部ミネソタ州ミネアポリスでは今月７日、白人女性が不法移民の取り締まり中の米移民・関税執行局（ＩＣＥ）職員に射殺され、抗議活動が激化している。トランプ氏は今月１８日、自身のＳＮＳで「ＩＣＥは犯罪者を国外追放しようとしている。ミネソタ州はなぜこれに抵抗するのか」と述べた。取り締まりを正当化し、政権に反発する民主党のティム・ウォルズ州知事を批判した。

トランプ氏の強権的な手法は連邦議会の党派対立を深刻化させた。昨年１０月１日には米連邦政府の予算が失効し、政府機関の一部閉鎖に突入した。暫定予算（つなぎ予算）案を巡る与野党協議が暗礁に乗り上げたためだ。政府閉鎖は米史上最長の４３日間に及び、１１０億ドル（約１・７兆円）の経済損失をもたらしたとの試算もある。

批判勢力への攻撃姿勢は強まる一方だ。昨年９月に保守活動家のチャーリー・カーク氏が演説中に銃撃され死亡した事件では、トランプ氏は当初から犯行を左派勢力によるものだと訴え、社会の分断を深めた。

政権は同月、２０１６年の大統領選でのロシア介入疑惑を捜査した連邦捜査局（ＦＢＩ）元長官を訴追した。政敵に対する報復措置の一環だが、トランプ氏は司法省の対応が「手ぬるい」と感じているようだ。米メディアによると、トランプ氏は昨年末から今年にかけ、パム・ボンディ司法長官は「弱腰だ」と不満を周囲に訴えているという。

米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長は今月１１日、自身が捜査対象になったと公表した。トランプ氏はかねて金利政策を巡りパウエル氏への批判を繰り返していた。捜査はトランプ氏の意向を踏まえた政治的圧力とみられている。