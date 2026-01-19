鈴木亮平、戸田恵梨香出演のＴＢＳドラマ「リブート」が１８日にスタートした。

「ハヤセ洋菓子店」を営むパティシエ早瀬陸（松山ケンイチ）は、妻殺害の濡れ衣を着せられそうになり、落命した刑事儀堂歩（鈴木亮平）の姿にリブートして真犯人を追うことに。

完全に儀堂になり代わるために訓練を積んだが、想定外の出来事が続発し、夫婦関係が終わっていたはずの儀堂の妻麻友が、心配してマンションにやってきて…。妻役で黒木メイサ（３７）が登場した。

ネットでも話題となり「黒木メイサ久しぶりに見た」「誰かと思ったらまさかの黒木メイサさんご登場」「超久しぶりだ」「相変わらず綺麗だ」「画面が派手」「唐突な黒木メイサ様」「美人すぎん？」「黒木メイサおって胸熱」「久しぶりに見たな。やっぱり存在感あるわ」「戸田恵梨香様と黒木メイサ様の共演は最高すぎ」「戸田恵梨香×黒木メイサが激アツ！」と反応する投稿が集まった。

ストーリー的にも「絶対何か知ってますよね」「黒木メイサがチョイ役なわけない」「怪しい」とのコメントが投稿された。