COHINA×SOMETHINGコラボ♡小柄女性のための美脚デニムが登場

小柄女性の「ちょうどいい」を叶え続けるCOHINAから、デニム好き必見のコラボアイテムが登場。今回はレディースジーンズブランドSOMETHINGとの第二弾コラボとして、日常に寄り添うパンツとスカートを展開します。低身長でもバランスよく、美しく見える設計はそのままに、きれいめにもカジュアルにも活躍する万能さが魅力。デニムがもっと好きになる、特別な一本に注目です♡

小柄女性のための美バランス設計

SOMETHINGが長年培ってきた女性のためのデニム設計を、身長150cm前後の体型に最適化。

脚のラインをきれいに見せるシルエットや腰まわりのフィット感はそのままに、全体のバランスを調整することで、無理なくスタイルアップを叶えます。

どんな気分の日にも自然体でいられる、心地よさが詰まったデザインです。

Maison de FLEURのバレンタイン限定♡板チョコモチーフの新作バッグが登場

選べる2型と洗練カラー展開

【SOMETHINGコラボ】ベイカーストレートデニム

ラインアップは【SOMETHINGコラボ】ベイカーストレートデニムと、【SOMETHINGコラボ】バックタックデニムスカートの2型。どちらも価格は16,500円（税込）。

【SOMETHINGコラボ】バックタックデニムスカート

レングスはshort/regularの2種類を用意し、体型やスタイリングに合わせて選択可能です。

カラーはステッチが映えるインディゴと、SOMETHING独自開発の“透けにくい白”加工を施したオフホワイトの2色展開で、シーンを選ばず活躍します。

ベイカーストレートデニムはサイズXXS/XS/S/M、バックタックデニムスカートはXS/S展開。きれいめトップスと合わせれば大人っぽく、カジュアルアイテムと合わせれば抜け感のある着こなしに。

毎日のコーディネートに自然と溶け込み、長く愛用できる一本です。

毎日に寄り添う特別な一本を

低身長だからと妥協しない、自分らしさを大切にしたい人へ。COHINAとSOMETHINGの想いが重なった今回のコラボは、デニムの心地よさと美しさを改めて実感させてくれます。

2026年1月21日（水）20:00よりCOHINA公式オンラインストアにて発売。日常を少し誇らしくしてくれる、とっておきのデニムを迎えてみてはいかがでしょうか♪