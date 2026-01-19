「壁として生きていく…！」推しを見守る自分も、誰かの「推し」だった？オタクと恋が無限連鎖する学園ラブコメが沼すぎる【作者に聞く】
美男美女のカップルを見ているだけで、寿命が延びる気がする。このまま、不老不死になれるかも…!?推しカップルを見て人生を謳歌するのは、主人公・音成和汰琉(おとなりわたる)。極度のオタクっぷりに「残念な美形オタク」と称されている。そんな音成は推しカプが好きすぎて、彼らの秘密まで知ってしまった。「主要キャラ全員、強すぎる…」とコメントも沸く、天色ちゆさん(@amairo_chu)の漫画『オタクも恋も連鎖する』を紹介するとともに制作秘話について話を聞いた。
主人公の音成は、顔がかわいい隣の席の栫結鶴と、爆絶イケメン彼氏の河合千将カップルを推している。2人を視界にいれるだけで高校生活はバラ色！そんな美男美女カップルを追いかける残念なオタク音成。さらには、その音成を推し活する女子も現れて…!?音成を中心にオタク熱が連鎖していくノンストップ推し活学園ラブコメは、現在ガンガンONLINEで連載中だ。
推しが連鎖していくというアイデアが生まれたきっかけは、「自分自身もオタクなのですが、まわりにいる友人オタクたちを見ていて『とても愉快だなぁ』と思っていたので、こういうシーンを切り取って観察コメディにしたらおもしろいのでは？と思ったのがきっかけです」とのこと。
■「圧の強い画面作り」と「楽しそうであること」を徹底したキャラクター
キャラクター作りでこだわったところは、「自分の絵柄が華やかであるというのは以前から編集さんたちにも言われていたので、圧の強い画面作りを心がけました」という。
また、「キャラクターは各人『違う方向性のオタク』であることと『楽しそうであること』を徹底しています。あと、各オタクへの理解を深めるために取材をしました。例えば、私自身は腐女子ではないのですが、寿秘華は腐女子なので『腐女子の方が読んでも違和感ない』レベルにはご納得いただけるように解像度が上げられていたら、それが一番うれしいです」と、多様なオタクの心理を深く描くための工夫を明かした。
■「お隣」「かっこいい」…名前は連想ゲームで誕生
Xでの大反響については、「仕事の合間をぬって描いた漫画がまさかの大反響をいただけて、それが連載にまで繋がって…と、驚くことばかりでした。読者の皆様には心から感謝しております。ありがとうございます」と述べた。
怒涛のオタクのセリフは、「あんまり深く考えていないです…(笑)。日常的に喋ってる会話の中でおもしろいワードとかがあったらメモをしたり、最新のトレンドワードを調べたり、辞書を眺めたりくらいでしょうか」と、意外にも日常の観察から生まれている。
個性的なキャラクターの名前は、「ほぼ連想ゲームになっています。音成は『お隣』、栫は『かっこいい』、河合は『かわいい』、遠巻はそのまんま『遠巻き』です。いろいろ意味がある名前の子たちもいるのですが、本編に関わるので、それはまだ秘密にしておきます」とのこと。
今後の展開は、「キャラの関係が進展したり後退したり、新しいオタクが出てきたりと、これからもどんどんオタクも恋も連鎖してまいりますので、キャラと一緒にクラスメイトになった気持ちでお楽しみいただけたらうれしいです」と、さらなる“オタ連鎖”の広がりを予告した。
取材協力：天色ちゆ (@amairo_chu)
