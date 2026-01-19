橋本環奈主演『ヤンドク！』（フジテレビ系）第1話のTVer再生数が200万回を突破した。（※）

本作は、元ヤンキーの脳神経外科医が、病気に苦しむ患者に寄り添いながら、旧態依然とした医療現場を改革していく痛快医療エンターテインメント。主人公・田上湖音波（橋本環奈）は、16歳当時はレディースとして荒れた生活を送っていたが、事故をきっかけに医師・中田啓介（向井理）に命を救われ一念発起。猛勉強の末に脳神経外科医となり、「外科手術」と「血管内（カテーテル）治療」の両方をこなす名医へと成長する。

第1話では、中田に呼ばれ都内の病院に勤務することになった湖音波が、利益優先の経営陣や縦割り組織の壁に直面しながらも、難題に立ち向かっていく姿が描かれた。

※計測期間：2026年1月12日～1月16日※TVerにおけるVODのみの番組動画再生数（TVer DATA MARKETING調べ）※リアルタイム配信・追っかけ再生による再生数は除外※放送局のキャッチアップサービスと他社プラットフォーム等は除外

（文＝リアルサウンド編集部）