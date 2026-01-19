ロイター通信は19日、アメリカのトランプ大統領がノルウェーのストーレ首相にメッセージを送り、自身がノーベル平和賞に選ばれなかったことから、「もはや私に平和だけを考える義務があるとは思えない」と主張したと報じました。

ロイター通信は19日、トランプ大統領がノルウェーのストーレ首相に宛てたメッセージの内容を報じました。

それによりますと、トランプ大統領は「8件以上の戦争を止めた」と主張し、「それにもかかわらず、あなたの国は私にノーベル平和賞を授与しないと決めた。このことを鑑みると、もはや私に平和だけを考える義務があるとは思えない」と持論を展開しました。

その上で、「平和は最も重要だが、今、私はアメリカにとって何が善で適切かを考える」と述べ、アメリカのグリーンランド領有を改めて要求しました。

これに対し、ノルウェーのストーレ首相は19日、声明を発表し、「ノーベル平和賞を授与するのは、ノルウェー政府ではなく独立したノーベル委員会だということは周知の事実で、私はそれをトランプ大統領に明確に説明してきた」と反論しました。

そして、「グリーンランドはデンマークの一部であり、ノルウェーはこの件に関してデンマークを全面的に支持する」と改めて表明しました。

去年、平和賞を受賞したベネズエラの野党指導者、マリア・コリーナ・マチャド氏は先週、トランプ大統領に自身の平和賞のメダルを贈呈しましたが、ノーベル財団は18日、「たとえ象徴的なものであっても、ノーベル賞は他者に譲渡したり分け合ったりすることはできない」と声明を発表しています。