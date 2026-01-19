【英語クイズ】「ate」に1文字足して「食べた」から「門」に変えるには？ 日常で使うこともある言葉！
よく耳にする英単語に1文字足すと、新たな意味に！
今回のお題は「食べた」を表す英単語「ate」。1文字足して「門」に変えてみてください。
1. G
2. L
3. D
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
eatの過去形「ate（食べた）」の前に「G」を付けるだけで、出入り口の「gate（門）」という単語に変身します。選択肢2の「L」を足すと「late（遅い）」、選択肢3の「D」を足すと「date（日付・デート）」という別の単語になります。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです(文:All About ニュース編集部)
今回のお題は「食べた」を表す英単語「ate」。1文字足して「門」に変えてみてください。
問題：「ate」に1文字足して「門」にしてください「ate」にアルファベットを1文字足して、家の「門（もん）」という意味の単語を完成させてください。
1. G
2. L
3. D
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：1. G正解は「1. G」で、単語は「Gate」でした。
eatの過去形「ate（食べた）」の前に「G」を付けるだけで、出入り口の「gate（門）」という単語に変身します。選択肢2の「L」を足すと「late（遅い）」、選択肢3の「D」を足すと「date（日付・デート）」という別の単語になります。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです(文:All About ニュース編集部)