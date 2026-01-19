カベポスター『ヤンタン』で東京進出を発表 『M-1』ファイナリスト経験の実力派
お笑いコンビ・カベポスターが、19日放送のMBSラジオ『カベポスターのMBSヤングタウン』（後10：00）に出演。東京進出を発表した。
【写真】カベポスター『ヤンタン』で東京進出を発表
エンディングで「きょうもラジオ聞いていただきありがとうございました。一番、広くみなさんにお伝えできるのはどこかなと思った時に、ここかなと思いまして。ご報告があります。我々、カベポスターは4月より東京よしもと所属にならせていただきます」と明かした。
浜田順平が「悲しんでいる方、喜んでいる方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、4月から我々が東京に行かせていただきます。本当に大阪にはお世話になりまして。今はもう、日に日にさみしいです。これはマジで取りやめようかなっていう気持ちも」と率直な思いをにじませた。
永見大吾も、大阪への率直な思いを語っていきながら「それがなじんだり、大阪のかわいらしさに感じたりして、今はもうさみしい気持ちになっていますね。でも、いつかは（東京に）行こうっていうのはありましたので」と呼びかけていた。
浜田順平、永見大吾からなる同コンビは、2014年に結成。2022年に『第11回ytv漫才新人賞』優勝とABC『第43回ABCお笑いグランプリ』優勝、『M-1グランプリ』ファイナリスト（翌23年もファイナリスト）、永見が23年に『R-1グランプリ2023』決勝進出などといった経歴を誇る。永見は、2023年からABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』で探偵を務めている。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる（エリア外聴取はプレミアム登録が必要）。
