ソフトバンクが「オンラインショップ割」の割引額と対象機種を1月23日に変更！割引額が一部減額のほか、番号移行では多くが対象外に
|ソフトバンクがオンラインショップ割」の割引額と対象機種を1月23日に変更！
ソフトバンクは9日、携帯電話サービス「SoftBank」における公式Webストア「ソフトバンクオンラインショップ」において実施している他社から乗り換え（MNP）や番号移行における対象機種の購入で最大21,984円が割り引かれる「オンラインショップ割」の割引額および対象機種を2026年1月23日（金）に変更するとお知らせしています。
オンラインショップ割はソフトバンクオンラインショップにおいて実施されている割引施策で、MNPや番号移行でSoftBankを契約する際に合わせて対象機種を購入すると最大21,984円が割り引かれます。また以前に実施されていた「web割」では適用条件としてペイトクなどの料金プランに加入する必要がありましたが、オンラインショップ割では契約時に加入する料金プランを問わずに適用されるようになっています。今回、そんなオンラインショップ割の対象機種と割引額が1月23日に変更されるとのこと。変更内容は以下の通り。
