ソフトバンクがオンラインショップ割」の割引額と対象機種を1月23日に変更！

ソフトバンクは9日、携帯電話サービス「SoftBank」における公式Webストア「ソフトバンクオンラインショップ」において実施している他社から乗り換え（MNP）や番号移行における対象機種の購入で最大21,984円が割り引かれる「オンラインショップ割」の割引額および対象機種を2026年1月23日（金）に変更するとお知らせしています。

これにより、MNP（LINEモバイルから乗り換えを含む）におけるiPhone 17（256GB）やiPhone 16e（128GB・256GB）、Galaxy S25では現在の9,936円割引から5,040円割引に割引額が減額されるほか、携帯電話サービス「Y!mobile」および「LINEMO」からの番号移行ではiPhone 17やiPhne 17 Pro、iPhone 17 Pro Max、iPhone Air、iPhone 16e、Pixel 10、Pixel 9aなどの多数の機種が対象外になるということです。


オンラインショップ割はソフトバンクオンラインショップにおいて実施されている割引施策で、MNPや番号移行でSoftBankを契約する際に合わせて対象機種を購入すると最大21,984円が割り引かれます。また以前に実施されていた「web割」では適用条件としてペイトクなどの料金プランに加入する必要がありましたが、オンラインショップ割では契約時に加入する料金プランを問わずに適用されるようになっています。今回、そんなオンラインショップ割の対象機種と割引額が1月23日に変更されるとのこと。変更内容は以下の通り。





記事執筆：memn0ck


■関連リンク
・エスマックス（S-MAX）
・エスマックス（S-MAX） smaxjp on Twitter
・S-MAX - Facebookページ
・オンラインショップ割 関連記事一覧 - S-MAX
オンラインショップ割 | スマートフォン・携帯電話 | ソフトバンク