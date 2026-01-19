今回の衆院解散・総選挙は異例ずくめだ。

通常国会が国会法の改正で１月召集となった１９９２年以降、通常国会冒頭での解散は初めてとなる。１２月以前に召集されていた時代を含めれば、６６年の佐藤栄作内閣以来、６０年ぶりだ。

１月に解散した事例は、戦後だと５５年の鳩山一郎内閣、９０年の海部俊樹内閣の２回のみだ。海部内閣は消費税導入やリクルート事件などの影響を受けた８９年の参院選で自民党が大敗した後に発足した。解散に踏み切って衆院選で安定多数を確保することで、不安定な政権基盤を立て直した。

歴代内閣は国会での新年度政府予算案の審議への影響を懸念し、１月解散を避けてきた経緯がある。解散して国会審議が遅れ、予算の年度内成立が困難となれば、国民生活に影響を与えかねないためだ。

今回、解散から投開票日までは１６日間しかない。これまでは２０２１年の岸田文雄内閣の１７日間が戦後最短だったが、これを更新する。２１年は、新型コロナウイルス対策や経済再生を訴えた自民が単独過半数を得た。

衆院議員の在職日数は、２３日の解散時で４５４日となる。吉田茂内閣の「バカヤロー解散」（１９５３年）、大平正芳内閣の「ハプニング解散」（８０年）に続いて、現行憲法下で３番目に短い。ただ、前者２例がいずれも内閣不信任決議案の可決によるものだったのに対し、今回は、内閣の助言と承認による天皇の国事行為として解散する憲法７条に基づくもので、このケースでは今回が最短だ。