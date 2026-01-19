声優の小野賢章さん（36）が18日、声優の上田麗奈さんと共に、『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』（1月30日全国公開、配給：バンダイナムコフィルムワークス／松竹）の舞台挨拶付き上映に登場。映画公開を前にした心境を語りました。

本作は2021年に第1章が公開された映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』シリーズの最新作で反地球連邦政府運動『マフティー』のリーダーである主人公、ハサウェイ・ノアが、不思議な力を持つ少女、ギギ・アンダルシアと地球連邦軍のケネス・スレッグ大佐と出会い、三人の運命が交錯するヒューマンドラマが描かれます。小野さんはハサウェイ・ノアを、上田さんはギギ・アンダルシアを演じています。

■最新作の公開を前に思い明かす「会う人会う人から、“いつですか？”と聞かれた」

公開まで2週間を切った現在の心境を問われると、小野さんは「本当にお待たせしましたというところが正直な感想です。もう本当に約5年間、会う人会う人から、“いつですか？”と聞かれたのですが、我々もわからなかったので、“いつなんですかね？”と返すしかなくて…。なので、ようやくこの時が来て、本当にうれしく思います」と最新作への喜びを語りました。

そして、上田さんは「第1章でハサウェイとギギ、ケネスが出会い、そして第2章では出会ったからこその物語の動きを、ぜひ皆さんにたくさん考察しながら楽しんでいただきたいなと思います。早く皆さんにお届けして、たくさんの感想を伺いたいなという気持ちでいっぱいです」とコメント。

■観客の前で生アフレコ

また同日には“映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』公開直前記念 閃光のセンコウ決起集会”が、歌舞伎町シネシティ広場で開催されました。

イベント内で小野さん上田さんは、前作のハサウェイとギギでのプールサイドでのシーンを生アフレコで披露。貴重な生パフォーマンスに、観客からは拍手が起こりました。

■豪華ゲストがサプライズ登場

またイベント中盤、突如として会場内のビジョンに、公式SNSなどに登場していた“謎のかぼちゃ頭のボス”が登場。かぼちゃのかぶり物を脱ぐとお笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリさん（32）が。松井さんは「なんで僕の顔を隠したいんだろうと思いました」と会場を笑わせました。

さらにイベントのフィナーレには、前作の主題歌『閃光』を担当したロックバンド[Alexandros]がサプライズ登場。『閃光』をパフォーマンスし、会場を盛り上げました。