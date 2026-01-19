クリス・プラット×レベッカ・ファーガソン『MERCY／マーシー AI裁判』吹替版キャストに山寺宏一×甲斐田裕子
俳優のクリス・プラットとレベッカ・ファーガソンが共演する、リアルタイムリミット型アクションスリラー『MERCY／マーシー AI裁判』（1月23日、日米同時公開）の日本語吹替版キャストが発表された。
【動画】『MERCY／マーシー AI裁判』日本版予告
クリス・プラット演じるレイヴン刑事の吹替を務めるのは、これまで『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』シリーズなどでプラットの声を担当してきた山寺宏一。劇場公開作品としては、『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー：VOLUME 3』（2023年）以来、約2年半ぶりの“プラット役”となる。
一方、レベッカ・ファーガソン演じるAI裁判官マドックスの吹替を務めるのは、『ミッション：インポッシブル』シリーズでファーガソンの吹替を担当してきた甲斐田裕子。人間味を排した冷酷なAIとして、山寺演じるレイヴンと対峙する。
さらに、レイヴン刑事の娘・ブリット（演：カイリー・ロジャーズ）の吹替を、『ウマ娘 プリティーダービー』のキングヘイロー役で知られる佐伯伊織が担当する。
本作の舞台は、凶悪犯罪が増加し、厳格な治安統制のためにAIが司法を担うことになった近未来。ある日、敏腕刑事のレイヴンは、目覚めると妻殺しの容疑者として＜マーシー裁判所＞に拘束されていた。えん罪を主張する彼だが、残されているのは事件前の断片的な記憶のみ。無実を証明するためには、AIが支配する世界中のデータベースから証拠を集め、AI裁判官が算出する“有罪率”を規定値以下まで下げなければならない。
無罪証明までの制限時間は90分。タイムリミットを過ぎれば、待っているのは即処刑――。レイヴンは命を懸けた戦いに挑む。
リアルタイムで刻まれる残り時間の中、人間とAIが法廷で激突する極限の心理戦と、怒とうの情報量が視覚を圧倒する映像表現、大迫力のアクションが融合した本作。圧倒的なキャリアと実力を誇る声優陣による緊迫の掛け合いが、日本語吹替版でも強烈な没入感を生み出すことは間違いない。
■山寺宏一のコメント
文句なしの傑作。主人公が拘束された状態から物語が幕を開ける導入からして、すでにつかみは完璧です。さらに「死刑までのタイムリミット90分」という設定が、否応なく緊迫感を加速させていきます。
あらゆるネットワークと接続されたAI裁判は、事実確認や分析のスピードが桁違いで、物語は淀みなく、心地よいテンポで進行。「密室で、身動きの取れない主人公とAIの対話劇」と聞くと地味に思えるかもしれないが、侮ってはいけません。その極限状況こそが、クリス・プラットとレベッカ・ファーガソンの魅力を最大限に引き出し、息詰まる心理戦を成立させています。この先の読めない物語でクリスの吹き替えを担当出来た事は声優として幸せです。
ずーっと追い詰められた気持ちで演じました。最後まで一瞬も目が離せない、まさにノンストップ・エンタテインメント！ぜひ吹替版もご期待下さい！
■甲斐田裕子のコメント
近い将来現実になるかもしれない、AIに裁かれる時代。お気持ちを察することのないAIに、限られた時間で、嫌疑を晴らせるだけの証拠を探し提示しなければならない。次々現れる証人、情報、推理、目まぐるしいスピードについていくには吹替がオススメです!!
