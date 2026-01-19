スペイン１部レアル・ソシエダードは１９日、バルセロナ戦で負傷交代した日本代表ＭＦ久保建英（２４）について検査の結果、左太もも裏の負傷が確認されたと発表した。詳細な症状や全治は明らかにされておらず「（試合への）出場可能かは回復状況による」とした。

１８日に本拠地で行われたバルセロナ戦で先発出場した久保は、後半途中にカウンターを仕掛けようと自陣から全力で駆け上がった際に、左脚を押さえてピッチに倒れ込んだ。そのまま担架で運ばれ、同２４分に交代していた。マタラッツォ監督は試合後「検査結果は出ていないが、筋肉系のけがだ。攻撃力だけでなく、献身的な守備もできる重要な選手で残念。どれだけ離脱するかは分からない」と話していた。

久保は今季ここまで公式戦２０試合に出場し、今年に入ってからは５日から１９日までの１５日間で４試合をこなしていた。１０日のヘタフェ戦にフル出場した後は１４日の国王杯オサスナ戦で延長戦を含む１２０分間にフル出場。中３日でバルセロナ戦を迎えていた。

６月にＷ杯北中米３カ国大会を控える日本代表だが、負傷者が相次いでいる。昨年１１月にはＧＫ鈴木彩艶（パルマ）が左手中指と親指の付け根付近にある舟状骨（しゅうじょうこつ）の複雑骨折で全治３〜４カ月の見通しとなっていた。同１２月には南野拓実（モナコ）が左膝前十字靱帯（じんたい）を断裂し、長期離脱を余儀なくされている。ＤＦ町田浩樹（ホッフェンハイム）も左膝前十字靱帯断裂、ＭＦ鎌田大地（クリスタルパレス）は右太もも裏の負傷で離脱中となっている。度重なる膝の負傷に悩まされてきたＤＦ冨安健洋は同１２月にオランダ１部アヤックスと契約したが、実戦復帰には至っていない。