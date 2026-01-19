ミュージカル『ディア・エヴァン・ハンセン』主演・柿澤勇人＆吉沢亮らキャスト16名の扮装ビジュアル到着！
柿澤勇人と吉沢亮がダブルキャストで主演を務めるミュージカル『ディア・エヴァン・ハンセン』より、キャスト16名の扮装ビジュアルが解禁された。
本作は第71回トニー賞でミュージカル作品賞・ミュージカル脚本賞・オリジナル楽曲賞など6部門に輝き、第60回グラミー賞や第45回エミー賞なども受賞した話題作。
2016年にニューヨーク・ブロードウェイで上演されるやいなや、社会現象になるほどチケットが連日完売となった大ヒットミュージカルが、日本版演出で上演。東京ドリームパーク内の新劇場・EX THEATER ARIAKEのOPENING LINEUP第3弾となる。
主演のエヴァン・ハンセンを演じるのは、柿澤勇人と吉沢亮（ダブルキャスト）。両者ともに、ブロードウェイで本作を観劇し、日本版への出演を望んで今回の出演が決まった。
本作の作詞・作曲は『ラ・ラ・ランド』『グレイテスト・ショーマン』を手掛けたベンジ・パセックとジャスティン・ポール、そして脚本は、名作『RENT』に大きな影響を受けたスティーヴン・レヴェンソン。日本版演出を務めるのは、第25回読売演劇大賞優秀演出家賞を受賞し、数々の舞台・ミュージカルの演出で注目を集める小山ゆうな。残酷で混沌としたSNS時代に、自分の居場所を切実に求める青年の孤独感や葛藤、他人の悲嘆を自分の物語として共有したがる心理、大人たちの不器用な喪失との向き合い方などを見事に描き出した本作を、豪華キャスト・スタッフとともに日本で新たに創り上げる。
エヴァン・ハンセンは学校に友達がおらず、唯一の家族である母親ハイディにも心を開けずにいる。社交不安障害の治療のため毎日自分宛ての手紙を書いており、ある日「Dear Evan Hansen（親愛なるエヴァン・ハンセンへ）」から始まる手紙を、学校で同級生のコナーに持ち去られてしまう。それは誰にも見られたくないエヴァンの心の声が書かれた手紙だった。
後日、校長室に呼び出されたエヴァンは、コナーの父ラリーと母シンシアからコナーが自ら命を絶った事を知らされる。悲しみに暮れるコナーの両親は息子が持っていた手紙を見つけ、コナーとエヴァンが親友だったと思い込み、2人の友情を詳しく知るためにエヴァンを夕食に招待する。
夕食の席で妹のゾーイから疑いの目を向けられるものの、エヴァンはとっさの思いやりで嘘をついてしまう。さらにエヴァンは、友人のジャレッドの力を借りて、友情の証拠であるメールのやり取りをでっち上げる。コナーの両親にメールのやり取りを見せ、“コナーとの楽しかった思い出”を語り、嘘を塗り重ねてしまう。
エヴァンとジャレッド、同級生のアラナは、コナーの存在を忘れないためにコナー・プロジェクトを学校で立ち上げる。エヴァンの感動的な作り話のスピーチがSNSで急速に拡散され、彼と周囲の人々の人生を大きく動かす。やがて〈思いやりでついた嘘〉の真実が少しずつ明らかになり、事態は思いもよらぬ方向に進んでいく―。
社交不安障害を抱え孤独な日々を送るエヴァン・ハンセンが、クラスメイトの死ととっさについた嘘がきっかけで本当の自分に気づくまでの過程が描かれる本作。キャッチーで聞く人の心を揺さぶる名曲とともに、一人の青年の孤独と葛藤を、柿澤と吉沢が舞台上で表現する。
エヴァンの母親であるハイディ・ハンセン役を安蘭けいと堀内敬子、エヴァンが心魅かれるゾーイ・マーフィー役を木下晴香と松岡茉優、コナー・マーフィー役を立石俊樹と廣瀬友祐、ジャレッド役を上口耕平と須賀健太、アラナ役を高野菜々と宮澤佐江、シンシア・マーフィー役を瀬奈じゅんとマルシア、ラリー・マーフィー役を石井一孝と新納慎也がそれぞれダブルキャストで演じる。
さらに登場人物の内面を表現する“影”をダンサーが演じ、何度観ても新たな発見と高揚感をもたらしてくれる。
現代人が抱える理想と現実のジレンマをストレートに表現し、「居場所」を求める全ての人へ贈る希望に満ちたミュージカルに期待が高まる。
なお、東京公演のチケットはホリプロステージにて1月24日12時より最速抽選受付開始（2月1日23時59分まで）。
ミュージカル『ディア・エヴァン・ハンセン』は、東京・EX THEATER ARIAKEにて7月25日〜8月23日上演。愛知・御園座にて8月29日〜9月6日、大阪・梅田芸術劇場メインホールにて9月10日〜21日上演。
