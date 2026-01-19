スノーマロウ×カンロ♡雪遊び気分を味わう冬限定ショコラが再販売

カンロから、冬のときめきをぎゅっと閉じ込めた話題のスイーツ「スノーマロウ」が待望の再販売。ショコラとマシュマロが織りなす雪景色のような世界観は、SNSでも大きな反響を呼び、これまでの販売は即完売続き。2026年1月26日（月）12時より、KanroPOCKeT限定で再び手に入るチャンスが到来します。寒い季節にこそ楽しみたい、心までふんわりほどける冬季限定の甘い体験に注目です♡

雪遊び気分を楽しむショコラ体験

スノーマロウは「ショコラの雪に隠れた、もっちりマシュマロ」をコンセプトにした冬季限定商品。

爽快パウダーをまとったマシュマロをホワイトショコラでコーティングし、さらに粉雪のようなくちどけのチョコレートパウダーで包み込んでいます。

缶の中にはシルバーピックが封入されており、雪の中から雪玉を探す「雪玉さがし」や、スプーンですくう「スコップすくい」など、遊び心たっぷりの楽しみ方が魅力です。

世界観に浸れる特別なセット内容

スノーマロウは、雪景色を思わせるスノーマロウ缶に詰めて届けられます。内容はチョコがけマシュマロ79g（約11粒）とチョコレートパウダー36g、合計内容量115g。

同梱のリーフレットには、ショートストーリー「AstoryofSnowMallow」を収録し、食べるだけでなく物語としても世界観に没入できる仕様です。

自分へのご褒美はもちろん、冬のプチギフトにもぴったりな特別感があります。

冬限定のご褒美に選びたい理由

価格は2,480円（税込）※消費税8％。販売開始は2026年1月26日（月）12：00～で、予定数量に達し次第販売終了となります。

毎回短期間で完売する理由は、味わいだけでなく体験型スイーツとしての完成度の高さ。

ティータイムや週末のリラックスタイムに、雪遊びをしているような非日常感を添えてくれます。

雪の甘さに包まれる冬時間♡

見て、探して、味わって楽しめるスノーマロウは、寒い季節に心をあたためてくれる存在。カンロならではの遊び心と繊細な甘さが詰まった一缶は、日常から少し離れた特別なひとときを演出します。

完売必至の再販売だからこそ、気になる人は早めのチェックがおすすめ♪今年の冬は、雪のようにやさしくとろける甘さを自分へのご褒美に迎えてみてください。