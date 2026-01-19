【英語クイズ】「and」に1文字足して「〜と」から「砂」に変えてみて！ じっくり考えてみよう
よく耳にする英単語に1文字足すと、新たな意味に！
今回のお題は「〜と」を表す英単語「and」。1文字足して「砂」に変えてみてください。
1. H
2. L
3. S
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
「and（〜と）」の前に「S」を付けるだけで、砂浜の「sand（砂）」という単語に変身します。選択肢1の「H」を足すと「hand（手）」、選択肢2の「L」を足すと「land（土地・上陸する）」という別の単語になります。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです(文:All About ニュース編集部)
今回のお題は「〜と」を表す英単語「and」。1文字足して「砂」に変えてみてください。
問題：「and」に1文字足して「砂」にしてください「and」にアルファベットを1文字足して、海岸などにある「砂（すな）」という意味の単語を完成させてください。
1. H
2. L
3. S
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：3. S正解は「3. S」で、単語は「Sand」でした。
「and（〜と）」の前に「S」を付けるだけで、砂浜の「sand（砂）」という単語に変身します。選択肢1の「H」を足すと「hand（手）」、選択肢2の「L」を足すと「land（土地・上陸する）」という別の単語になります。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです(文:All About ニュース編集部)