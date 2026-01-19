フジテレビ「ジャンクSPORTS プロ野球スター集結！ソフトバンクVS阪神再び！トーク日本一決定SP」が18日午後7時から2時間特番で放送。楽天の村林一輝内野手（28）が「人生で一番痛かったデッドボール」について語った。

村林は25年交流戦での阪神戦で「えっと…、まあ。○○に、ボールが当たって」と告白。音声に“チリンチリン”と規制音が入り、スタジオは大爆笑に包まれた。

阪神・及川が投じた140キロのスライダーが村林の股間に直撃する映像が流れると悲鳴が上がり、MCの浜田雅功も「うわっ、ダイレクトで来てるやん」。局部を確認したかと聞かれた村林は「正直、見ましたね。見て…ついてて…セーフだったんで」と答え爆笑を誘った。

スタジオで再度映像を確認すると、村林は「三振っすよね？これバット振ってるんで」。阪神の岩崎は「三振です」と笑いながら応答。村林は「三振だったんですけど、デッドボール（判定）で一塁行ったんです」と当時の状況を説明。「多分、温情っすね」と理由を分析し、笑いを誘った。

このトークに、阪神・坂本は「スイングじゃないか、三振じゃないかって、この時一塁ベンチから見てたんで。リクエスト（検証）できるんじゃないかって話になったんですけど。リクエストしたら、ずっと映像出るじゃないですか。そしたら、観客とか含めて全員が、村林君の…村林君に…ボールが当たったのかどうか、ひたすら流されることになるから」と、阪神ベンチの様子を証言。「これはちょっとやめとこかなみたいな。こっちも温情入ってます」と語り、笑いを誘った。